Για προσπάθεια απαξίωσης του θεσμού της Δικαιοσύνης με σημείο αναφοράς την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών μίλησε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης από το βήμα του συνεδρίου με θέμα «Δικαιοσύνη, Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας» που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τα τρία Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Τη δική τους θεσμική απάντηση από το βήμα του ίδιου συνεδρίου έδωσαν η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Μονόδρομο χαρακτήρισε η ανώτατη δικαστική λειτουργός τη διεξαγωγή της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όσοι φταίνε.

Ο Αρειος Πάγος

Τόσο η πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έστειλαν σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι κανένα δικαίωμα εκ μέρους των συγγενών δεν χάνεται και ότι μπορεί να τεθεί και να κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο όταν φτάσει η υπόθεση να κριθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

«Να απευθυνθώ σε όσους εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση: η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη», τόνισε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, επισημαίνοντας ότι σέβεται απόλυτα τον πόνο των συγγενών των θυμάτων.

«Οχι σε παρεμβάσεις»

Ως καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός ο Γιώργος Φλωρίδης στην παρέμβασή του επέλεξε να δώσει απαντήσεις στις αιτιάσεις που διατυπώνονται με αφορμή χειρισμούς της Δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών, επισημαίνοντας ότι η πολιτική εκμετάλλευση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία.

Αναφερόμενος σε σχόλια ότι η κυβέρνηση μπορεί με ένα «νεύμα» να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη, σημείωσε: «Αν ισχύει αυτό, τότε έχει ζήτημα η Δικαιοσύνη μας. Κανείς υπουργός δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. “Κάνε ένα νεύμα και αυτή θα ακούσει” – είναι προσβλητική αυτή η διατύπωση, σαν να είναι μαριονέτες οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης».

Αμέσως μετά ο υπουργός Δικαιοσύνης, με αφορμή τη συνέχιση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητεί να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη, είπε και ότι είναι «μεγάλο ψέμα να θεωρούν ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη τίθενται». Αναγνώρισε πως οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν επειδή «η Δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική· δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση, με βάθος και επάρκεια σε κάθε αίτημα». Και πρόσθεσε ότι «η θέση και η στάση της κυβέρνησης είναι πως η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα». Νωρίτερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι, ο Φλωρίδης είχε τονίσει ότι «δεν έχει γίνει καμία απόρριψη κανενός αιτήματος για εκταφή που να αφορά ταυτοποίηση στοιχείων νεκρού». Διευκρίνισε ότι οι ανακριτικές Αρχές της Λάρισας έχουν επιληφθεί δύο αιτημάτων που κατατέθηκαν το προηγούμενο διάστημα και αφορούν εκταφή για διαπίστωση τυχόν ύπαρξης χημικών ουσιών. Πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων η πρόεδρος των Εφετών Λάρισας θα τα εξετάσει και θα αποφανθεί σε λίγες ημέρες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι εάν υπάρξει αίτημα ή αιτήματα εκταφής για ταυτοποίηση, θα εξεταστούν άμεσα, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση ούτε μπορούσε ούτε μπορεί να κάνει κάτι επί του θέματος, καθώς αφορά τη Δικαιοσύνη.

Ανάρτηση Καρυστιανού

Τις απορριπτικές αποφάσεις στα αιτήματα εκταφής των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία στα Τέμπη, τα οποία έχουν υποβληθεί στο παρελθόν από γονείς τους, δημοσίευσε χθες η Μαρία Καρυστιανού αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Αρείου Πάγου ότι δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής.

Η πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών σημειώνει σε μακροσκελή ανάρτησή της πως «για άλλη μία φορά η αλήθεια μπαζώνεται».

Ειδικότερα, αποκαλύπτει τις απορριπτικές απαντήσεις των δικαστικών Αρχών στα αιτήματα για εκταφή των σορών των θυμάτων στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Λέει χαρακτηριστικά «δείτε λοιπόν και μάθετε την από 31-7-2025 επίμονη άρνηση του ανακριτή, στην οποία ΑΠΟΣΙΩΠΑ όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που μιλούν για φορτίο χημικών, προκειμένου να αρνηθεί για πολλαπλή φορά το αίτημα εκταφής!». Και συνεχίζει: «Είμαι υποχρεωμένη να βγάλω την αλήθεια στο φως για να μη σας εμπαίζει κανείς και κυρίως για να μη λερώσει κανείς με ψέματα και παραπληροφόρηση τον ΙΕΡΟ ΑΓΩΝΑ που δίνει ο Πάνος Ρούτσι, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, για να γίνει η εκταφή των νεκρών, που τόσο επίμονα αρνείται το δικαστικό (και όχι μόνο) ΣΥΣΤΗΜΑ, από κάτω μέχρι πάνω, πολύ ψηλά, και έτσι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!». Μάλιστα, η Μαρία Καρυστιανού επισυνάπτει στην ανάρτησή της και τα σχετικά έγγραφα.