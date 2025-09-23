Στα Τέμπη λειτουργεί από φέτος πιλοτικά ένα σύστημα μέτρησης μέσης ωριαίας ταχύτητας. Κάμερες στην είσοδο και την έξοδο του τούνελ καταγράφουν τις πινακίδες και υπολογίζουν τη μέση ταχύτητα του οχήματος σε όλο το μήκος του. Ήδη τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως αρκετοί οδηγοί ξεπερνούν το όριο των 80 χλμ/ώρα, με μέσες ταχύτητες που φτάνουν ή ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει τον συντονισμό της εγκατάστασης και της τεχνικής υποστήριξης του συστήματος, ενώ η Τροχαία –μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη– είναι αρμόδια για την επιβολή παραβάσεων όταν το σύστημα τεθεί πλήρως σε λειτουργία. Σήμερα η καταγραφή γίνεται σε φάση συλλογής δεδομένων ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα πριν επεκταθεί σε άλλα σημεία.

Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή διεθνώς ως «section control» ή «average speed cameras» και εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκές χώρες. Μειώνει την επικίνδυνη οδήγηση και τα φαινόμενα απότομου φρεναρίσματος μπροστά σε κλασικά ραντάρ, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει στο κράτος μια πιο συνεχόμενη και ακριβή εποπτεία της κίνησης των οχημάτων.

Στελέχη του Υπουργείου αναφέρουν ότι στόχος είναι η αύξηση της οδικής ασφάλειας, όμως το γεγονός ότι οι κάμερες θα καταγράφουν συστηματικά τις πινακίδες σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής δημιουργεί και ερωτήματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για το αν η επιτήρηση αυτή θα επεκταθεί πέρα από τον περιορισμό ταχύτητας.

Αν επιβεβαιωθεί η επέκταση των ραντάρ μέσης ωριαίας ταχύτητας σε εθνικές οδούς και σε μεγάλα αστικά κέντρα, η καθημερινή οδήγηση θα αλλάξει αισθητά. Οι οδηγοί θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους όχι μόνο μπροστά από τις κλασικές κάμερες αλλά σε ολόκληρα τμήματα δρόμου.