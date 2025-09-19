Μια διεθνής επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geosciences (MDPI) φέρνει στο φως ένα πρωτοποριακό υπολογιστικό μοντέλο, το οποίο προβλέπει με ακρίβεια τον κίνδυνο εισβολής στη Μεσόγειο, δύο εκ των πιο επικίνδυνων ξενικών ειδών ψαριών: Του τοξικού λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) και του λεοντόψαρου (Pterois miles).

Η έρευνα, στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Technical University of Denmark και το Ege University της Τουρκίας, αξιοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και περιβαλλοντικά δεδομένα με προβολές έως το 2035. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο ανάλογο μοντέλο που αναπτύσσεται στην Ελλάδα και ένα από τα πιο καινοτόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι επιστήμονες περιγράφουν το εν λόγω μοντέλο ως «ραντάρ» για τις θάλασσες, το οποίο μπορεί να προβλέψει πότε και πού θα εμφανιστούν τα προαναφερθέντα είδη. Σημαντικοί παράγοντες αποδείχθηκαν η θερμοκρασία και η αλατότητα του βυθού.

Με την κλιματική αλλαγή να ανεβάζει συνεχώς τις θερμοκρασίες, ο κίνδυνος εγκατάστασης ξενικών ειδών γίνεται όλο και πιο άμεσος.

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) είναι εξαιρετικά τοξικός και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ενώ τόσο αυτός όσο και το λεοντόψαρο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά πλήγματα στα ιχθυοαποθέματα. Οι συνέπειες δεν είναι μόνο περιβαλλοντικές, αλλά και κοινωνικές και οικονομικές, αφού απειλείται η αλιεία, η τοπική οικονομία και η βιοποικιλότητα της Μεσογείου.

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι μακρινό. Αλλάζει τις ίδιες τις συνθήκες των θαλασσών μας, δημιουργώντας έδαφος για την εξάπλωση επικίνδυνων ξενικών ειδών. Η έγκαιρη πρόβλεψη και η προληπτική δράση είναι το μοναδικό μας όπλο για να προστατεύσουμε τόσο το περιβάλλον όσο και τις κοινωνίες που ζουν από αυτό», τονίζει ο υποψήφιος διδάκτορας Δημήτρης Πάφρας, συν-συγγραφέας της μελέτης.