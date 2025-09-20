Υπάρχει κάτι που παύει να συζητείται στο παρασκήνιο ως σενάριο, αλλά εκτιμάται ως κίνηση που έρχεται όλο και πιο κοντά: η προοπτική δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα σύντομα από τον Αντώνη Σαμαρά ή μιας πρωτοβουλίας, ίσως σε δεύτερο χρόνο, με την ευθεία στήριξή του – διότι στους πολιτικούς διαδρόμους τελευταία ξεδιπλώνεται και σεναριολογία για άλλο πρόσωπο σε πρώτο πλάνο. Το βέβαιο είναι ότι στην πλευρά του Μεσσήνιου ούτε φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί η επεξεργασία δεδομένων και εισηγήσεων ούτε ατονούν οι πιέσεις (μάλλον το αντίθετο) από συνομιλητές του και στελέχη απογοητευμένα από την ηγεσία της ΝΔ που του ζητούν να κινηθεί εντός φθινοπώρου, μένοντας ο ίδιος στη «βιτρίνα».

Ως νέο ηχηρό «παρών» τού πρώην πρωθυπουργού ερμηνεύτηκε η παρέμβασή του («Ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για τη χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της…») για την τραγωδία των Τεμπών, λίγες ώρες προτού ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντηθεί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα. «Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους», ανέφερε και στάθηκε στο πλευρό συγγενών (ενώ συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος) ότι έχουν «απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα, που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους». Για το θέμα η κυβέρνηση λέει ότι είναι «αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης», ενώ ως προς τον Σαμαρά είναι η δεύτερη παρέμβαση για τα Τέμπη από τον περασμένο Φεβρουάριο – τότε επεφύλασσε αιχμές με το «δεν νοείται» η αντιδικία με συγγενείς θυμάτων και όσους τους συμπαραστέκονται.

Το (όποιο) επόμενο βήμα Σαμαρά αναμένεται με στίγμα «παραταξιακό» και θεσμικό: με προτάσεις που έχουν επίκεντρο το κράτος. «Η οικονομία χρειάζεται νέο σχεδιασμό», πιστεύει, «με το κράτος παρόν σε αρκετούς τομείς», έχοντας ασκήσει κριτική στον Μητσοτάκη και για τη λειτουργία των θεσμών. Αναλυτές εκτιμούν ότι μια κίνηση από τον Σαμαρά ή με τη στήριξή του δύσκολα θα κέρδιζε απευθείας στήριξη του Κώστα Καραμανλή (πράγματι, δεν είναι αυτή η πρόθεση του Μακεδόνα, ο οποίος, σημειωτέον, λέγεται ότι συνέβαλε στην αποκατάσταση σχέσεων με τον Νίκο Δένδια), αλλά – το λιγότερο – θα έκοβε τη φόρα διεκδίκησης αυτοδυναμίας της ΝΔ. Και θα μπορούσε να διεκδικήσει ρόλο ρυθμιστή ως «δύναμη» υπέρ της αποφυγής ακυβερνησίας, αν και οι βαθιές πολιτικές διαφωνίες Σαμαρά – Μητσοτάκη θα προϋπέθεταν μια ΝΔ χωρίς τον σημερινό αρχηγό.