Ο Αντώνης Σαμαράς με σημερινή του δήλωση υποστήριξε το αίτημα των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη για να γίνει η εκταφή τους.

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Κινητικότητα στη ΝΔ

Το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή αναφέρει ότι υπάρχει κινητικότητα σε ό,τι αφορά τη ΝΔ. Ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για να επαναπροσεγγίσει τον Αντώνη Σαμαρά μετά το ταξίδι που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αμερική.

Η πλευρά Τσίπρα

Ενώ σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα ακούγονται για την δημιουργία ενός φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό η δημοσιογράφος ανέφερε πως σε επικοινωνία που είχε με το κοντινό περιβάλλον του της είπαν πως: σταθερά διαψεύδουν τη δημιουργία κόμματος όμως την ίδια ώρα παραπέμπουν και στη συνέντευξη του κ. Τσίπρα στην Le Monde, όπου σημείωσε πως του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους, ενώ πρόσθεσαν ότι «ο δρόμος είναι καθαρός μέχρι τον Δεκέμβριο».