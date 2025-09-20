Δύο αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί, δύο εκ των Big Oil διεθνώς, καθορίζουν τους όρους του γεωπολιτικού παιχνιδιού στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Chevron και ExxonMobil, ορμώμενες από το Χιούστον του Τέξας, και έχοντας στα χαρτοφυλάκιά τους αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου 11,1 και 16,9 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου, αντίστοιχα, απλώνονται από τις θαλάσσιες περιοχές του Ισραήλ και της Κύπρου μέχρι την Ελλάδα, τη Λιβύη και την Αίγυπτο.

Ο αμερικανικός παράγοντας με όχημα τις δύο μεγάλες πετρελαϊκές ουσιαστικά έχει καθορίσει τον χάρτη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και έχει οριοθετήσει τις αμφισβητούμενες μεταξύ των κρατών θαλάσσιες ζώνες.

Η έλευση της Chevron, μετά την ExxonMobil, και στην Ελλάδα και οι πιθανές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από τις δύο αμερικανικές σε θαλάσσια blocks της Λιβύης λύνουν στην πράξη τις διαφορές ανάμεσα στη χώρα μας και τη γειτονική βορειοαφρικανική χώρα ως προς το θέμα της ΑΟΖ.

Η Ουάσιγκτον μέσω των δύο πετρελαϊκών ομίλων έχει καθορίσει τους όρους των διπλωματικών διαπραγματεύσεων, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς από την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα υπεράκτια οικόπεδα «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» μία έκτασης συνολικά 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων αλλά και η εξαετής δραστηριότητα της ExxonMobil μαζί με τη HELLENiQ ENERGY στα θαλάσσια blocks «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», μίας έκτασης συνολικά 40.000 τ.χλμ. έρχονται να επισφραγίσουν τις θέσεις της ελληνικής διπλωματίας για τoν χάρτη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων της χώρας μας.

Η συνολική έκταση των 87.000 τ.χλμ. γειτνιάζει σε εκείνη των 11 θαλάσσιων παραχωρήσεων της Λιβύης συνολικής έκτασης 128.714 τ.χλμ. Η κρατική εταιρεία πετρελαίου της χώρας NOC έχει σε εξέλιξη διεθνή γύρο παραχωρήσεων με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τον Νοέμβριο. Μεγάλες πετρελαϊκές μεταξύ αυτών και οι ExxonMobil και Chevron φέρονται να ενδιαφέρονται για τη διεκδίκηση blocks.

Η μέση γραμμή

Αν κατέβουν τελικά στον διαγωνισμό και χτυπήσουν… θαλάσσιες περιοχές, επί της ουσίας έρχονται να επισφραγίσουν και τον χάρτη που έχει δημοσιεύει η NOC, ο οποίος τηρεί την αρχή της μέσης γραμμής.

Οι δύο πετρελαϊκές δραστηριοποιούνται επίσης στις θαλάσσιες περιοχές του Ισραήλ και της Κύπρου αλλά και της Αιγύπτου.

Το δυναμικό της Ανατολικής Μεσογείου σε κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι πλούσιο και ικανό να καλύψει τις μεγάλες ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες, όπως οι Chevron, ExxonMobil, Eni, BP και Shell από τις αρχές του 2000 έχουν εντοπίσει τεράστια αποθέματα.

Στην ΑΟΖ του Ισραήλ ανακαλύφθηκαν τα κοιτάσματα Λεβιάθαν και Ταμάρ που αποτέλεσαν game changer για τον χώρο του upstream. Τα αποθέματα φυσικού αερίου ανέρχονται σε 620 δισ. κυβικά μέτρα και 340 δισ. κυβικά μέτρα, αντίστοιχα. Οι θαλάσσιες παραχωρήσεις έχουν μισθωθεί από τη Chevron.

Το 2013 η Eni, ο άλλος πετρελαϊκός κολοσσός εξ Ιταλίας, κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στη Μεσόγειο. Κάνει γεώτρηση υπεράκτια της Αιγύπτου και βρίσκει το κοίτασμα Ζορ με αποθέματα αερίου στα 850 δισ. κυβικά μέτρα.

Στην Κύπρο, Chevron και ExxonMobil έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις τους σε θαλάσσια blocks της ΑΟΖ.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές γεωολογικές μελέτες της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) δείχνουν δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου 680 δισ. κυβικών μέτρων.

Η ερευνητική δραστηριότητα στις ελληνικές θαλάσσιες παραχωρήσεις επικεντρώνονται στην παρούσα φάση στις ώριμες περιοχές. Και αυτές είναι τα blocks «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» και «Δυτικά της Κρήτης».

Όλα δείχνουν ότι η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY θα λάβει την επενδυτική απόφαση για τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις προς το τέλος της προβλεπόμενης σύμβασης, δηλαδή τη διετία 2026 – 2027.

Σε ό,τι αφορά τη Chevron, οι εκτιμήσεις θέλουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα τέσσερα υπεράκτια blocks, να ολοκληρώνονται προς το τέλος του 2025. Τότε αναμένεται εφόσον το ελληνικό Δημόσιο και η πετρελαϊκή καταλήξουν σε συμφωνία να κυρωθούν οι συμβάσεις παραχώρησης από τη Βουλή.

Αμέσως μετά, το 2026 ανοίγει ο δρόμος για τις πρώτες ερευνητικές δραστηριότητες των Chevron – ExxonMobil.