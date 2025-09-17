Σε πόλεμο νεύρων φαίνεται πως έχει επιλέξει να επιδοθεί η Αγκυρα εις βάρος της Αθήνας, με στόχο να αντιστρέψει το κλίμα από τις τελευταίες ελληνικές κινήσεις και να προκαλέσει. Οι ελληνικές πρωτοβουλίες για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα περιβαλλοντικά πάρκα στο Αιγαίο και, προσφάτως, η σφραγίδα του αμερικανικού κολοσσού της Chevron στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, που ακυρώνει εμπράκτως το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, οδήγησαν ουσιαστικά την Τουρκία σε μια απάντηση, μέσω του ερευνητικού «Πίρι Ρέις», για να υπενθυμίσει – όπως εκτιμούν αρμόδιες πηγές – τις δικές της θέσεις.

Επί δύο ημέρες, ωστόσο, από την έναρξη της προκλητικής Navtex για τις έρευνες στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο, το τουρκικό σκάφος παραμένει στο λιμάνι της Σμύρνης και οι ίδιες πηγές θεωρούν πως ακόμη κι αν το τουρκικό ωκεανογραφικό ξεκινήσει την αποστολή του, είναι αμφίβολο εάν θα προλάβει να κάνει αναλύσεις υδάτων και στα 22 σημεία που έχουν οριοθετηθεί. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την τουρκική Navtex, η αποστολή του «Πίρι Ρέις» ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου. Στη βάση αυτή, τουλάχιστον στην αρχική φάση, κρίνεται ότι στόχος της Αγκυρας ήταν να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά της Αθήνας.

Με δεδομένο ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται και το ραντεβού κορυφής στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι ίδιες πηγές δεν αποκλείουν κι ένα παράλληλο επικοινωνιακό παιχνίδι από την Αγκυρα για εσωτερική κατανάλωση, καθώς την ώρα της συνάντησης των δύο ηγετών το «Πίρι Ρέις» μπορεί να κινείται σε διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως την ορίζει και η ελληνική αντι-Navtex.

Απειλές για Κύπρο

Ενα κλίμα έντασης, μάλιστα, φροντίζει να τροφοδοτεί και ο τούρκος πρόεδρος, ο οποίος, επιστρέφοντας χθες στην Αγκυρα από την Ντόχα του Κατάρ, δεν παρέλειψε να επιδοθεί σε έμμεσες απειλές. Αυτή την φορά ο πρώτος στόχος του ήταν η Κύπρος και φυσικά όσοι τη στηρίζουν. «Η Τουρκία έχει εγγυητικά δικαιώματα νόμιμα αναγνωρισμένα βάσει του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά τα δικαιώματα εγγυώνται την ύπαρξη της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και των θαλάσσιων δικαιοδοσιών της στην Ανατολική Μεσόγειο, ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα ανέλθει στην εξουσία. Το νησί της Κύπρου αποτελεί εδώ και χρόνια πεδίο δράσης περιφερειακών και παγκόσμιων δυνάμεων. Η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει πόσο αιματηρά μπορούν να είναι αυτά τα παιχνίδια. Κανείς δεν πρέπει να επινοεί παιχνίδια που θα προκαλέσουν νέα δεινά στο νησί της Κύπρου», είπε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πετώντας κι ένα «καρφί» με απώτερο στόχο την Ελλάδα μέσω Λιβύης: «Η επικύρωση από τη διοίκηση της Βεγγάζης της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Τρίπολης (σ.σ. τουρκολιβυκό μνημόνιο) θα αποτελούσε σημαντικό επίτευγμα από άποψη διεθνούς δικαίου».

Πάντως, επί του παρόντος, ο τούρκος πρόεδρος κρατάει το «Πίρι Ρέις» στο λιμάνι της Σμύρνης, παρακολουθώντας και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου χθες μπήκε στην τελική φάση της η διεθνής αεροναυτική άσκηση «Ευνομία», στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος. Η Τουρκία έστειλε ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να κατασκοπεύσουν την άσκηση, προχωρώντας πάνω στη διαδικασία σε τρεις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ωστόσο, και ενόψει της επικείμενης τριμερούς με Χριστοδουλίδη και Τατάρ στη Νέα Υόρκη, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε χθες: «Δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι αποφασισμένος για την επανέναρξη των συνομιλιών».