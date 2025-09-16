Νέα διάταξη προωθείται για την καταβολή του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας με 200 ένσημα, ανεξαρτήτως αριθμού Tαμείων και εργοδοτών. Ειδικότερα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Ολους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», εισάγεται ρύθμιση που προβλέπει την καταβολή του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε μητέρες που έχουν συμπληρώσει 200 ένσημα, ανεξαρτήτως του αριθμού των Ταμείων στα οποία έχουν ασφαλιστεί και των εργοδοτών για τους οποίους έχουν εργαστεί.

Πλέον, ο χρόνος ασφάλισης για τη χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε μισθωτές εργαζόμενες προσμετράται ενιαία, ακόμα και αν προέρχεται από περισσότερους του ενός πρώην ασφαλιστικούς φορείς. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτές που έχουν συμπληρώσει συνολικά 200 ημέρες εργασίας, ανεξάρτητα αν αυτές οι ημέρες είναι κατανεμημένες σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς, θα δικαιούνται κανονικά το επίδομα».

Μέχρι σήμερα, για τη χορήγηση του επιδόματος, οι μισθωτές γυναίκες έπρεπε να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας αποκλειστικά στον ίδιο πρώην ασφαλιστικό φορέα εντός της τελευταίας διετίας από την εκτιμώμενη ημερομηνία τοκετού.

Με το ισχύον καθεστώς, αν μια εργαζόμενη μητέρα έχει, για παράδειγμα, 140 ημέρες ασφάλισης σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα και 60 ημέρες σε άλλον δεν δικαιούται το επίδομα κυοφορίας και λοχείας.

Η νέα ρύθμιση έρχεται ως απάντηση σε μια υπαρκτή ανάγκη, που είναι η στήριξη των εργαζόμενων μητέρων που, αν και έχουν επαρκή συνολική ασφαλιστική κάλυψη, αποκλείονταν έως σήμερα από το δικαίωμα στο επίδομα, λόγω του κατακερματισμένου ασφαλιστικού ιστορικού τους. Οπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας, στόχος είναι η άρση αυτής της αδικίας, καθώς πλέον ο διαδοχικός χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως ενιαίος χρόνος, ώστε η ασφαλισμένη να μπορεί να συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να δικαιούται το επίδομα από τον τελευταίο φορέα των παροχών ασθένειας σε χρήμα.