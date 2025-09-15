Αργά το βράδυ σήμερα αναμένεται να έχουμε τις πρώτες εικόνες από την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση αναμένεται με αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη του Τραμπ με θρησκευτικό ηγέτη και γίνεται στον απόηχο της αποτρόπαιης δολοφονίας του ακροδεξιού ακτιβιστή και φίλου του αμερικανού προέδρου, Τσάρλι Κερκ. Για τον Βαρθολομαίο θα είναι, από την άλλη, πρώτος σταθμός της επίσκεψης στις ΗΠΑ που οργανώθηκε με αφορμή την ανακοίνωση του ιδρύματος Templeton για την απονομή του διεθνούς κύρους ομώνυμου βραβείου στον Βαρθολομαίο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα προγραμματίσει σειρά συναντήσεων στην αμερικανική πρωτεύουσα. Εκτός από το ραντεβού του με τον Τραμπ, στο οποίο θα συνοδεύεται από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο Βαρθολομαίος θα έχει επαφές με διπλωμάτες, καθώς και βουλευτές του Κογκρέσου και της Γερουσίας. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη θα συνεχιστεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα ταξιδέψει μεθαύριο, Τετάρτη. Εκεί, μεταξύ άλλων, θα τελεστούν παρουσία του δοξολογία και εθνικό προσκύνημα στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στο «σημείο μηδέν».

Ο Ερντογάν και ο Πατριάρχης

Εκπληξη πάντως προκάλεσε στην Αθήνα – και όχι μόνο – η χθεσινή συνάντηση μεταξύ του Ερντογάν και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου στην Κωνσταντινούπολη. Το διπλωματικό «άρωμα» της κίνησης αυτής του Ερντογάν υπογράμμισε το γεγονός ότι στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο ανώτατος σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς. Ενώ ο ίδιος ο τούρκος πρόεδρος προέβη σε σκληρές δηλώσεις, υπογραμμίζοντας προς τον Πατριάρχη ότι το Ισραήλ «απειλεί ανοιχτά την παράδοση συνύπαρξης μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων» και «συνεχίζει τις επιθέσεις του χωρίς να κάνει διάκριση ανάμεσα σε τζαμιά και εκκλησίες» ευχόμενος να παραμείνουν σε στενή επαφή με τον Θεόφιλο «για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα εδάφη». Δεν είναι βεβαίως ασυνήθιστη κίνηση για τον Ερντογάν να επικαλείται, ξαφνικά, θρησκευτικές κοινότητες, εμφανιζόμενος περίπου ως προστάτης, για λόγους ενίσχυσης της διπλωματικής επιρροής του.

Διευκρινίσεις

Πηγές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, πάντως, όπως με ενημερώνει ο εκκλησιαστικός συντάκτης μας, Δημήτρης Αλεξόπουλος, αποδίδουν το εσπευσμένο ταξίδι του Θεόφιλου στο ότι η πλευρά Ερντογάν έκλεισε το ραντεβού τους την τελευταία στιγμή. Σημειώνεται δε πως πραγματοποιήθηκε ενώ είχε ήδη αναχωρήσει από το Φανάρι για τις ΗΠΑ ο Βαρθολομαίος. Η λεπτομέρεια αυτή δεν άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις και γέννησε πολλούς συνειρμούς…

Η πολιτογράφηση των Μπλαβάτνικ

Ο θεσμός της απόδοσης τιμητικής ιθαγένειας από το ελληνικό κράτος αφορά πολίτες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες ή που η πολιτογράφησή τους μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας. Κοιτώντας λίγο τους ανθρώπους στους οποίους έχει γίνει αυτή η τιμή, διάβασα από γνωστά ονόματα, όπως της Ζακλίν ντε Ρομιγί, του Ζυλ Ντασσέν και του Στέφανου Μίλλερ, ως τους αιγύπτιους ψαράδες που με αυτοθυσία έσωσαν δεκάδες ανθρώπους στο Μάτι. Διαπίστωσα, επίσης, ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες τιμητικές πολιτογραφήσεις δεν γίνονται γνωστές. Οπως, ας πούμε, αυτή των δύο νέων τιμητικά πολιτογραφημένων, Λέοναρντ Μπλαβάτνικ και του γιου του, Αριέλ Μάικλ Μπλαβάτνικ. Για όσους τον αγνοείτε, ο Λεν Μπλαβάτνικ, κάτοικος Λονδίνου, μεγαλωμένος στη Μόσχα, με καταγωγή από τη σοβιετική Ουκρανία, είναι 65ος στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου του «Forbes», με περιουσία που ξεκίνησε από τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία TNK-BP. Εξού και έχει υπάρξει αμφιλεγόμενος – κατά κάποιον τρόπο –, αφού πλήθος δημοσιευμάτων τού αποδίδουν σχέσεις με αξιωματούχους του κύκλου του Πούτιν. Γεγονός το οποίο ο ίδιος, προφανώς, αρνείται, και συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ως επιχειρηματίας της Warner Music Group, φιλάνθρωπος και δωρητής σε πολιτικές καμπάνιες, αν και η Ουκρανία από το 2023 τού έχει επιβάλει κυρώσεις (στις εταιρείες του και προσωπικά) με διάταγμα του προέδρου Ζελένσκι. Υποθέτω, πάντως, πως η αφορμή της απόδοσης τιμητικής πολιτογράφησης θα γίνει κάποια στιγμή γνωστή. Ισως προμηνύει κάποια δραστηριοποίησή του στη χώρα μας, όπου δεν είχε, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, παρουσία.

Στο μνημόσυνο της Λένας

Δεκάδες φίλοι, συνοδοιπόροι και συγγενείς της οικογένειας του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά βρέθηκαν χθες στο Α’ Νεκροταφείο για το μνημόσυνο της κόρης τους, Λένας. Στο πλάι του πρώην πρωθυπουργού, της συζύγου και του γιου τους στάθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Δένδιας, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Ολγα Κεφαλογιάννη, η Σέβη Βολουδάκη, ο Μάκης Βορίδης και ο τέως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.