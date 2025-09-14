Στη σκιά της αποτρόπαιης δολοφονίας του ακροδεξιού πολιτικού ακτιβιστή και φίλου του αμερικανού προέδρου, Τσάρλι Κερκ αλλά και μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο μέρα με τη μέρα διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, πραγματοποιείται μεθαύριο Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο, η πρώτη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο. Η συνάντηση δεν είναι μόνον η πρώτη μεταξύ των δύο ανδρών, καθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν είχε συναντηθεί με τον Τραμπ στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, αλλά και η πρώτη συνάντηση του αμερικανού προέδρου με θρησκευτικό ηγέτη.

Στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών βρίσκεται το Ουκρανικό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης. Ειδικά όσον αφορά στο Ουκρανικό, ο κ. Βαρθολομαίος αναμένεται να εστιάσει στις οδυνηρές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία στα ανήλικα παιδιά, που τραυματίζονται και μένουν με αναπηρίες, διώκονται από τις πόλεις τους και τα χωριά τους, μένουν πολλά εξ αυτών ορφανά ή με τραυματισμένους σοβαρά γονείς. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπεύει να αξιοποιήσει την ευαισθησία της συζύγου του αμερικανού προέδρου, Μελάνια Τραμπ, η οποία κατά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα έδωσε στον σύζυγό της και εκείνος παρέδωσε στον ρώσο πρόεδρο μακροσκελή επιστολή με την οποία αναδείκνυε το πρόβλημα των ανήλικων παιδιών της Ουκρανίας. Να σημειωθεί ότι προ διμήνου ο κ. Βαρθολομαίος είχε δεχθεί στο Φανάρι 80 μικρούς Ουκρανούς και απευθυνόμενος προς αυτούς είχε πει: «Προσεύχομαι για τους γενναίους μπαμπάδες και μαμάδες που στέκονται φρουροί της δικαιοσύνης προστατεύοντας ό,τι πιο ιερό υπάρχει: το σπίτι, την οικογένεια, τη γη σας»… Σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει πάγια θέση υπέρ της ειρήνευσης και της συνύπαρξης των λαών, χωρίς να κρύβει τον αποτροπιασμό του για τις σκηνές των αμάχων και των αθώων παιδιών που πεθαίνουν από την πείνα.

Το πρόγραμμα και η βράβευση

Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας φθάνει αύριο στη στρατιωτική βάση Saint Andrew στην Ουάσιγκτον, όπου θα τον υποδεχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Πέραν της συνάντησής του με τον αμερικανικό πρόεδρο ο κ. Βαρθολομαίος θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας, αλλά και με εκπροσώπους του Διπλωματικού Σώματος. Μέρος της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ αποτελεί και η βράβευσή του από το Ιδρυμα Tampleton για τις πρωτοποριακές του προσπάθειες να γεφυρώσει την επιστημονική και πνευματική κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο, ενώνοντας ανθρώπους διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων σε μια κοινή δράση για την προστασία της δημιουργίας. Επίσης ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα έχει την ευκαιρία να υποβληθεί και σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου θα μεταβεί στη Βιρτζίνια και στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης. Την επομένη θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα τελέσει δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο Σημείο Μηδέν.

Στις 19 Σεπτεμβρίου ο κ. Βαρθολομαίος θα είναι ο κύριος ομιλητής του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων ενώ το ίδιο βράδυ θα παρακαθίσει σε δείπνο στο εστιατόριο Casa Cipriani στο Μανχάταν όπου και θα συναντηθεί με ηγετικά στελέχη της νεολαίας της Αρχιεπισκοπής. Να σημειωθεί ότι η αρχική συνάντηση Τραμπ – Βαρθολομαίου ήταν προγραμματισμένη για μεθαύριο Τρίτη, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ θα πετάξει την ίδια ημέρα για τη Μεγάλη Βρετανία με το Air Force One προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη και να φιλοξενηθεί από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ στο Κάστρο του Ουίνδσορ.