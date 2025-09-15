Πρώτα, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ». Κι έπειτα, ανέφερε πως όταν μιλάνε για ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, δεν απευθύνουν προσκλητήριο στα κόμματα της Κωνσταντοπούλου και του Κασσελάκη. Ο Κώστας Ζαχαριάδης έδωσε μια ιδέα των τρόπων με τους οποίους θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει στην «πολιτική πρόκληση» που κρύβεται στο διψήφιο ποσοστό το οποίο χωρίζει την πρώτη ΝΔ απ’ το δεύτερο κόμμα. Ξέχασε, βέβαια, σε ποια δημοσκοπική θέση βρίσκεται πια το δικό του.

Αφίξεις

Μόλις την Πέμπτη, ο Θάνος Πλεύρης διαφήμιζε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είχαμε μόνο 75 αφίξεις στην Κρήτη. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, όμως, Παρασκευή και Σάββατο διασώθηκαν συνολικά 313 μετανάστες νότια της Γαύδου και της μεγαλονήσου, ενώ χθες το πρωί 39 ακόμη αποβιβάστηκαν μόνοι τους σε παραλία του Δήμου Φαιστού. Α! Κι από τις 18 Αυγούστου, λένε, δεν έχει γίνει καμία μεταγωγή από τη δομή της Αγυιάς Χανίων – όπως προβλέπει το νέο δόγμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Ο κατά τ’ άλλα λαλίστατος υπουργός δεν είχε πολλά να πει γι’ αυτές τις ειδήσεις.

Καμπάνια

Από τη γαλάζια καμπάνια προώθησης των εξαγγελιών της ΔΕΘ δεν λείπει κανείς. Ολοι άλλωστε αναγνωρίζουν αυτό που παρατήρησαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος από την αρχή – πως, δηλαδή, οι πολίτες δυσκολεύονται να υπολογίσουν τη διαφορά που θα κάνει η «μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμισης της Μεταπολίτευσης» στην τσέπη τους. Ετσι, κι η Αλεξάνδρα Σδούκου διατυμπάνισε ότι θα δουν «από μισό έως δύο μισθούς». Πάντως, θα τους δουν ετησίως. Αρα, η μηνιαία αύξηση σε πολλούς δεν θα φτάνει ούτε για μια επίσκεψη στο σουπερμάρκετ.

Λεφτόδεντρα

«Στην πλειοδοσία υποσχέσεων εμείς δεν πρόκειται ποτέ να ανταγωνιστούμε την αντιπολίτευση. Εκείνοι έχουν τα λεφτόδεντρά τους, εμείς εφαρμόζουμε μια σοβαρή οικονομική πολιτική», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης. Μετά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλιμάκωσε τη γαλάζια επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας το καλάθι του Ανδρουλάκη «ένα ακόμη πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που απλώς πρασίνισε». Λογικό, όταν δεν υπάρχει μπαμπούλας για τους κεντρώους, πρέπει να εφευρεθεί ένας.