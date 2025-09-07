Στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ και της ερώτησης που δέχθηκε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, αναφέρεται ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με σκωπτικό τόνο ρωτά: «Κύριε Παύλο Μαρινάκη μήπως ενημερώσατε τον πρωθυπουργό; Μήπως έχει κάτι να μας απαντήσει; Μήπως ξέρει η κ. Αλεξάνδρα Σδούκου;» κι εξηγεί: «Ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην 89η ΔΕΘ απάντησε μονολεκτικά σε ερώτηση που του έγινε από την Εφημερίδα των Συντακτών και τη δημοσιογράφο Γεωργία Σάκκουλα ότι δεν γνωρίζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/542, η οποία αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ.

Για να τον ενημερώσουμε, η οδηγία αυτή καλεί τη χώρα μας να εφαρμόσει μειωμένους -ή ακόμη και μηδενικούς- συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα, να μειώσει τον ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά και να απαλλάσσει τις μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση επιβολής του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ το θέμα το έχει φέρει στη Βουλή εμφατικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ΝΔ έχει ψηφίσει την οδηγία. Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε και λέει ψέματα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ