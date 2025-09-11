Μία σφαίρα στον λαιμό δέχθηκε χθες, ενώ μιλούσε σε υπαίθρια εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, ο ακροδεξιός ακτιβιστής, ραδιοφωνικός παρουσιαστής και podcaster Τσάρλι Κερκ. «Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε. Ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΕΙ!», έγραψε αμέσως στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας τη στενή τους σχέση. Ο ίδιος ανακοίνωσε λίγο αργότερα πως «Ο σπουδαίος, ο θρυλικός Τσάρλι Κερκ πέθανε». Ο Κερκ, συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της ΜΚΟ Turning Point USA, της μεγαλύτερης συντηρητικής οργάνωσης νέων στις ΗΠΑ, είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο «σε κρίσιμη κατάσταση». Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης, με βάση τους «New York Times», ωστόσο διαπιστώθηκε πως δεν ήταν ο δράστης. Γεννημένος το 1993 στο Σικάγο, ο Κερκ έγινε γνωστός προωθώντας παραπληροφόρηση και θεωρίες συνωμοσίας για ποικίλα ζητήματα, από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 μέχρι την πανδημία της Covid-19.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Κερκ απαντούσε σε μια ερώτηση σχετικά με τις πολύνεκρες επιθέσεις με όπλα όταν πυροβολήθηκε. «Ήταν στη δεύτερη ερώτηση και ο συνομιλητής του τον ρώτησε αν γνώριζε πόσες επιθέσεις με όπλα είχαν διαπραχθεί από τρανσέξουαλ, στο οποίο ο Κερκ απάντησε», δήλωσε στην «Guardian» η δημοσιογράφος Έμα Πιτς. «Στη συνέχεια, τον ρώτησε πόσες επιθέσεις με όπλα είχαν συμβεί συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω. Και πριν προλάβει να απαντήσει, ακούσαμε έναν πυροβολισμό και είδαμε τον λαιμό του Τσάρλι Κερκ να γυρίζει προς τα πλάγια και φαινόταν ότι είχε πυροβοληθεί στον λαιμό. Υπήρχε αίμα, πολύ αίμα». Πολιτικοί και των δύο κομμάτων, Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, έσπευσαν να καταδικάσουν την επίθεση.