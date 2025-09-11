Την καλλιέργεια προσδοκιών για «καλύτερες μέρες» και μιας εικόνας αποφασιστικότητας για «μεταρρυθμίσεις» κρατά στο προσκήνιο η κυβέρνηση, έχοντας όμως την προσοχή στραμμένη στις συζητήσεις του παρασκηνίου, στην κινητικότητα στα social media και στις διεργασίες σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες στον απόηχο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών από τη ΔΕΘ. Στην προώθηση του «θετικού λόγου» συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως φάνηκε με το άνοιγμα νέου κύκλου εξορμήσεων εκτός Μαξίμου, ενόσω υπουργοί και υφυπουργοί συνεχίζουν την επικοινωνιακή επίθεση για την επεξήγηση των οικονομικών μέτρων. Στόχος, η τόνωση του κυβερνητικού και κομματικού ηθικού και πρωτίστως οι νέες γέφυρες σε απογοητευμένους ψηφοφόρους.

Αντιδράσεις

Εξού και οι ασκήσεις ισορροπίας που απαιτούνται από την κυβέρνηση μπροστά σε μέτωπα που απειλούν με ρήγματα φαντάζουν πλέον πιο απαιτητικές. Κοινές υπουργικές αποφάσεις, νομοσχέδια, αλλά και η δρομολόγηση παρεμβάσεων στους επόμενους μήνες απειλούν με εκτεταμένα πεδία διαμαρτυρίας – το προηγούμενο 48ωρο υπήρξε η απεργία των οδηγών ταξί (ΣΑΤΑ) και σήμερα η απεργία των μηχανοδηγών (Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Ελξης) –, ενώ στον απόηχο του πρωθυπουργικού 48ώρου στο Βελλίδειο καταγράφονται γκρίνιες: από ελεύθερους επαγγελματίες, τον κόσμο των επιχειρήσεων, αγρότες που δεν είδαν τους εαυτούς τους στις εξαγγελίες (επαγγελματίες και αγρότες θα περιμένουν μάλιστα στο 2027 για να δουν τις όποιες μειώσεις φόρου καθώς οι αλλαγές αφορούν τα εισοδήματα του 2026) αλλά και από νησιά, του Ιονίου για παράδειγμα, που διεκδικούν την ίδια μείωση ΦΠΑ που αποφασίστηκε για τους ακρίτες στο Αιγαίο με την κυβέρνηση να παραπέμπει σε μια νέα διαπραγμάτευση της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας σε δύο χρόνια.

Πολεοδομίες

«Δεν σχεδιάζω την πολιτική μου από τώρα μέχρι το 2027 με γνώμονα να βάλω στην άκρη δύσκολες μεταρρυθμίσεις» υποστήριξε ο Μητσοτάκης, απαντώντας την Κυριακή στα «ΝΕΑ». Η τοποθέτησή του μένει να κριθεί στην πράξη σε βάθος χρόνου και από τον τρόπο που η κυβέρνηση θα σταθεί απέναντι σε αντιδρώντες. Ηδη διαφαίνεται το συγκρουσιακό πεδίο με δημάρχους και μηχανικούς για τον σχεδιασμό υπαγωγής των πολεοδομιών στην ομπρέλα του Κτηματολογίου με αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους δήμους και μεταφορά του Κτηματολογίου στο υπουργείο Ενέργειας από το Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η κυβερνητική έδρα καίγεται να προωθήσει διαρθρωτικές αλλαγές ως μήνυμα «κατά της διαφθοράς» προς τους πολίτες, συνυπολογίζοντας τις κακές βαθμολογίες που έδωσαν στις πολεοδομίες της επικράτειας στην πρόσφατη αξιολόγηση δημόσιων υπηρεσιών.

Ωστόσο απέναντι στέκονται η ΚΕΔΕ (με προαναγγελία προσφυγής στο ΣτΕ), εργαζόμενοι στις πολεοδομίες που δεν άκουσαν με χαρά τα περί διαφθοράς, σύλλογοι μηχανικών μιλώντας για κίνδυνο απορρύθμισης του συστήματος ελέγχου δόμησης έως ιδιωτικοποίηση των διαδικασιών. Η οργανική συμβίωση πολεοδομιών και Κτηματολογίου είναι ένα από τα μεγάλα κυβερνητικά στοιχήματα που έχουν συζητηθεί ως μία από τις 25 μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται έως το τέλος του 2025. Στην πραγματικότητα η μετάβαση δεν φαντάζει εφικτή εντός του έτους και ειδικά υπό το βάρος των ενστάσεων κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι θα υπάρξει διάλογος.

Μη κρατικά πανεπιστήμια

Στην ίδια λίστα είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια – μεταρρύθμιση με «ταυτοτικό χαρακτήρα» για τη ΝΔ, κατά τον Μητσοτάκη και «με εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό πρόσημο». Την αδειοδότηση τεσσάρων μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ διαδέχεται η διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των προγραμμάτων σπουδών τους και ήδη έχουν ανοίξει μάτια και αφτιά στις εξελίξεις με προβληματισμούς κυρίως οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι παράγοντες στις νομικές σχολές και στις ιατρικές των δημόσιων ανώτατων ιδρυμάτων.

Αγρότες

Σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, που είναι σε αναβρασμό υπό τη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και λόγω καθυστερήσεων στις αποζημιώσεις, εκφράζεται αγωνία για το θέμα του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) σε καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια. Στην κυβέρνηση δεν έχουν περιθώρια να το προσπεράσουν – ενδεικτική η επιχείρηση καθησυχασμού διά στόματος του Μητσοτάκη με τη φράση «είμαστε σε μία ανοιχτή συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Στην κυβέρνηση ψάχνουν εναλλακτικές για τους παραγωγούς, όπως ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), που προσδιορίζει μοναδικά οποιοδήποτε γεωτεμάχιο της επικράτειας.