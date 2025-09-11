Το φθινόπωρο φέρνει έναν συναρπαστικό πλούτο νέων βιβλίων που καλύπτουν κάθε προτίμηση: από μυθοπλασία και μη μυθοπλασία, μέχρι απομνημονεύματα δημοφιλών προσωπικοτήτων και συναρπαστικά αστυνομικά. Το νήμα έκοψε πρώτος ο συγγραφέας του «Κώδικα ντα Βίντσι», Νταν Μπράουν, ο οποίος επέστρεψε έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας με το «Το μυστικό των μυστικών» (κυκλοφόρησε χθες από τις εκδόσεις Bantam και προσεχώς στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός) και πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λάνγκντον. Κι ακολουθεί ένας πλούσιος κατάλογος.

«The Eleventh Hour» του Σάλμαν Ρούσντι

Εκδ. Jonathan Cape, 4 Νοεμβρίου

Πέντε ιστορίες για την τρίτη ηλικία, όταν η ζωή φτάνει στα μεσάνυχτά της, εκτυλίσσονται στην Ινδία, την Αγγλία και την Αμερική, με θέμα τη δημόσια ζωή και την προσωπική τραγωδία, τη μεταμέλεια και τη θνητότητα, την εμπειρία και τη φαντασία. Στα ελληνικά θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

«What We Can Know» του Ιαν ΜακΓιούαν

Εκδ. Jonathan Cape, 18 Σεπτεμβρίου

Εναν αιώνα από τώρα, σε μια φτωχοποιημένη Βρετανία, ένας ακαδημαϊκός μελετά τα λογοτεχνικά αρχεία του αδιανόητα πλούσιου και προνομιούχου πρώιμου 21ου αιώνα. Αναζητά ένα ποίημα που διαβάστηκε μία και μόνο φορά δυνατά, πριν περάσει στη σφαίρα του θρύλου για γενιές. Ποιο ήταν το μήνυμά του και έχει άραγε ακόμη σημασία στον απόηχο της καταστροφής; Στα ελληνικά θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη.

«Shadow Ticket» του Τόμας Πίντσον

Εκδ. Jonathan Cape, 7 Οκτωβρίου

Μετά την «Υπεραιχμή» του 2013, ο 88χρονος αμερικανός συγγραφέας επιστρέφει με μια ακόμα δόση αντι-νουάρ περιπέτειας. Είναι η περίοδος της Μεγάλης Υφεσης, και ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Χικς ΜακΤάγκαρτ αναλαμβάνει μια φαινομενικά υπόθεση ρουτίνας που αποδεικνύεται γεμάτη κατασκόπους, μουσικούς swing, διαπλανητικές γλώσσες και παραφυσικά μυστήρια.

«The Loneliness of Sonia and Sunny» της Κίραν Ντεσάι

Εκδ. Hamish Hamilton, 25 Σεπτεμβρίου

Δύο δεκαετίες μετά το βραβευμένο με Μπούκερ «Η κληρονομιά της απώλειας» η Ντεσάι έρχεται με μια δυνατή ιστορία αγάπης, ήδη στην ευρεία λίστα υποψηφιοτήτων για το φετινό βραβείο. Ενα έπος για τη νεωτερικότητα και την παράδοση, την ελπίδα και την απόγνωση των γενεών, που κινείται μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ, καθώς ένα ζευγάρι ταλαντεύεται μεταξύ των δυνάμεων του πεπρωμένου, της οικογένειας και των δικών του φιλοδοξιών.

«The Four Spent the Day Together» της Κρις Κράους

Εκδ. Scribe, 9 Οκτωβρίου

Η Kράους έγινε γνωστή με το αυτοβιογραφικό «I Love Dick». Τώρα διερευνά τη φτώχεια και τον διχασμό στην Αμερική μέσα από την ιστορία μιας δολοφονίας που διαπράχθηκε από τρεις εφήβους και της γυναίκας που γίνεται εμμονική με αυτήν. Στα ελληνικά θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

«The Land of Sweet Forever» της Xάρπερ Λι

Εκδ. Hutchinson Heinemann, 21 Οκτωβρίου

Δέκα χρόνια μετά την εκ νέου ανακάλυψη του «Βάλε έναν φύλακα», έρχονται στο φως κάποια πρώιμα διηγήματα και μεταγενέστερα μη μυθοπλαστικά κείμενα από τη συγγραφέα του «Οταν σκοτώνουν τα κοτσύφια».

«Book of Lives: A Memoir of Sorts» της Μάργκαρετ Ατγουντ

Εκδ. Chatto & Windus, 4 Νοεμβρίου

Οι θαυμαστές μιας από τις πιο διάσημες εν ζωή συγγραφείς περίμεναν μάταια μια αυτοβιογραφία της έως τώρα. Η Ατγουντ επιστρέφει στις απαρχές, γράφοντας για την παιδική της ηλικία, καθώς και για την έμπνευση πίσω από πολλά από τα 18 μυθιστορήματα που την έκαναν παγκοσμίως γνωστή.

«Dead and Alive» της Ζέιντι Σμιθ

Εκδ. Hamish Hamilton, 30 Οκτωβρίου

Η πιο πρόσφατη συλλογή δοκιμίων από τη συγγραφέα του βιβλίου «Λευκό χαμόγελο σε μαύρο φόντο» κινείται ευρύτατα μέσα στον χώρο της ποπ κουλτούρας και της πολιτικής: από τον Τραμπ στον Στάρμερ και από τον Μάρτιν Αμις στη Χίλαρι Μάντελ

«We Did OK, Kid» του Αντονι Χόπκινς

Εκδ. Simon & Schuster, 4 Νοεμβρίου

Το 1948, ένα δεκάχρονο αγόρι από το Πόρτ Τάλμποτ παρακολούθησε στη μεγάλη οθόνη τον «Αμλετ» με τον Λόρενς Ολίβιε. Ηταν σημείο καμπής στη ζωή του Χόπκινς, που τον έβαλε σε μια πορεία που θα τον οδηγούσε τελικά σε έξι υποψηφιότητες για Οσκαρ και δύο βραβεία. Στα 87 του χρόνια, κοιτά πίσω, στο ταπεινό του ξεκίνημα και τη λαμπερή του καριέρα.

«Wings: The Story of a Band on the Run» του Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Εκδ. Allen Lane, 4 Νοεμβρίου

Πώς κατάφερε ο ΜακΚάρτνεϊ, που φέτος έγινε 83 ετών, να βρει χρόνο να γράψει βιβλίο ενώ είχε 79 συναυλίες στην περιοδεία Got Back; Είχε λίγη βοήθεια. Τον σχεδόν 600 σελίδων τόμο που συγκροτήθηκε από 500.000 λέξεις συνεντεύξεων επιμελήθηκε ένας πρώην λογογράφος του Λευκού Οίκου στην εποχή της προεδρίας Κλίντον. Σε κάθε περίπτωση, υπόσχεται νέες αποκαλύψεις για την ξέφρενη δημιουργική του περίοδο που ακολούθησε τη διάλυση των Beatles.

«Bread of Angels» της Πάτι Σμιθ

Bloomsbury, 4 Νοεμβρίου

Το πρώτο αυτοβιογραφικό βιβλίο της τραγουδίστριας και ποιήτριας, «Just Kids», επικεντρώθηκε στη θυελλώδη σχέση της με τον ατίθασο φωτογράφο Ρόμπερτ Μέιπλθορπ, ανακαλώντας τη Νέα Υόρκη μιας άλλης εποχής, με φτηνά νοίκια και πρωτοποριακές παραστάσεις. Σε αυτό, που αποτελεί συνέχεια, εστιάζει στη ζωή της ως αυτόνομης καλλιτέχνιδας – από τα παιδικά της χρόνια έως την αναγνώριση και την επιτυχία.