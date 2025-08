Σε έναν κόσμο που ταυτίζει τη βιολογία με την απόλυτη αλήθεια και την απλοποίηση με την ασφάλεια, ο Αγκουστίν Φουέντες, καθηγητής Βιοανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, έρχεται να ταράξει τα νερά με το νέο του βιβλίο Sex is a Spectrum: The Biological Limits of the Binary. Με σαφήνεια και επιστημονική τεκμηρίωση, υποστηρίζει κάτι που για πολλούς φαντάζει αιρετικό: οι άνθρωποι δεν είναι βιολογικά δυαδικοί.

Ο Φουέντες, γιος Ισπανού και μεγαλωμένος στην Καλιφόρνια, μιλά με πάθος για την ανθρώπινη ποικιλομορφία και την ανάγκη να κατανοήσουμε τη βιολογία μας πέρα από τις επιφανειακές κατηγορίες. Όπως λέει, «το να λες ότι οι άνθρωποι είναι δυαδικοί δεν είναι βιολογία· είναι φιλοσοφία». Η θέση του, που στηρίζεται σε δεκαετίες έρευνας, αμφισβητεί τη γενικευμένη άποψη πως υπάρχουν μόνο δύο “φυσικά” φύλα: άνδρας και γυναίκα.

Το κλειδί στην προσέγγισή του είναι η έννοια των «3G»: γονίδια, γονάδες και γεννητικά όργανα. Με βάση αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι ταξινομούνται ως άνδρες ή γυναίκες. Όμως, όπως τονίζει ο Φουέντες, το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν εντάσσεται καθαρά σε αυτό το σχήμα. Αυτό το 1% μεταφράζεται σε περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους – περισσότερους από τον πληθυσμό πολλών χωρών. «Το ότι κάτι ισχύει στο 99% των περιπτώσεων δεν σημαίνει ότι αποτελεί φυσικό νόμο ή απόλυτη αλήθεια», λέει. Η ανθρώπινη βιολογία λειτουργεί σε φάσματα, όχι σε διακριτές κατηγορίες.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ιστορική αναδρομή που κάνει στο πώς η ιδέα του δυαδικού φύλου δεν ήταν πάντα κυρίαρχη. Στην Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη, για παράδειγμα, υπήρχε η αντίληψη ενός “ενιαίου ανθρώπινου σώματος”, με τις γυναίκες να θεωρούνται “μη τέλειες” εκδοχές των ανδρών. Μόνο από τον 17ο αιώνα και μετά ξεκίνησε η συστηματική ταξινόμηση των φύλων ως δύο ξεχωριστών τύπων ανθρώπων – μια ταξινόμηση που ανήκει περισσότερο στη φιλοσοφία και την πολιτική, παρά στην επιστήμη.

Αυτή η ανάγκη να «ορίσουμε» ποιος είναι άνδρας και ποια είναι γυναίκα, παίρνει σήμερα τη μορφή σκληρών πολιτικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα στον αθλητισμό. Ο Φουέντες καταγγέλλει την επιστροφή σε πρακτικές του 19ου αιώνα, όπου οι γυναίκες αθλήτριες υποβάλλονταν σε τεστ φύλου. «Τώρα δοκιμάζουν με την τεστοστερόνη – αλλά ούτε αυτό λειτουργεί», εξηγεί. Οι περιπτώσεις αθλητριών όπως η Κάστερ Σεμένια ή η Ιμάν Κελίφ αποκαλύπτουν μια εμμονή να εντοπιστεί κάποιο «αντικειμενικό» κριτήριο που θα ορίζει το φύλο. Όμως, κάθε τέτοια προσπάθεια πέφτει στο κενό, γιατί απλώς… το φύλο δεν είναι τόσο απλό.

Η ρητορική του δυαδικού φύλου, σύμφωνα με τον Φουέντες, είναι ένα εργαλείο πολιτικού και ιδεολογικού ελέγχου. Η πρόσφατη πολιτική στροφή στις ΗΠΑ, με απαγορεύσεις για τα τρανς άτομα και κινήσεις κατά του γάμου ομοφύλων, τον ανησυχούν βαθιά. Όπως λέει, «προσπαθούν να περιορίσουν την ελευθερία ύπαρξης για πολλούς ανθρώπους».

Η πρόκληση, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη: να ξεπεράσουμε τις απλοποιήσεις, να αγκαλιάσουμε την πολυπλοκότητα και να κατανοήσουμε ότι η βιολογία δεν επιβάλλει κατηγορίες — τις δημιουργούμε εμείς. Ο Φουέντες μας καλεί να αναγνωρίσουμε αυτή την αλήθεια, όχι ως πολιτική θέση, αλλά ως επιστημονική πραγματικότητα.

Γιατί τελικά, όπως υποστηρίζει, οι άνθρωποι δεν έρχονται σε δύο είδη. Έρχονται σε χιλιάδες εκδοχές του ανθρώπου.