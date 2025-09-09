Ένα ιδιωτικό δείπνο στο οποίο παρευρέθηκαν δεκάδες αξιωματούχοι της κυβέρνησης και στενοί σύμβουλοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξελίχθηκε σε σκηνή από το Φαρ Ουέστ, λόγω της σύγκρουσης μεταξύ δύο κορυφαίων οικονομικών αξιωματούχων της κυβέρνησης, με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε κάποιο σημείο να απειλεί τον κορυφαίο αξιωματούχο για τα στεγαστικά δάνεια Μπιλ Πουλτ «να του σπάσει τα γαμ… μούτρα του».

Η εκδήλωση, την περασμένη εβδομάδα, υποτίθεται ότι θα ήταν εορταστική: ήταν καλεσμένοι αρκετοί υπουργοί στο Executive Branch, ένα διαβόητο πριβέ κλαμπ στο Τζόρτζταουν της Ουάσιγκτον. Εκεί θα γινόταν και το πάρτι γενεθλίων για έναν δημοφιλή podcaster του κινήματος MAGA, τον Τσαμάθ Παλιχαπτίγια. Η λίστα των καλεσμένων στο τραπέζι που ήταν στρωμένο με πανάκριβα σερβίτσια περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, την υπουργό Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς, τη διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ και τον επικεφαλής του Medicare και του Medicaid Μεχμέτ Οζ.

Χωρίς κανείς να έχει καταλάβει πότε ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ τους, ξαφνικά ο Μπέσεντ επιτέθηκε στον Πουλτ με βρισιές. Ο υπουργός Οικονομικών είχε ακούσει από αρκετούς ανθρώπους ότι ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης τον κακολογούσε στον πρόεδρο Τραμπ, είπε ένα άτομο κοντά του. «Γιατί, διάολε, μιλάς στον πρόεδρο για μένα; Αντε γαμ…», είπε ο Μπέσεντ στον Πουλτ. «Θα σου σπάσω τα γαμ… μούτρα».

Ο Πουλτ φάνηκε έκπληκτος και η ένταση ώθησε τον συνιδιοκτήτη του κλαμπ και χρηματοδότη των Ρεπουμπλικανών Ομίντ Μαλίκ να παρέμβει, σύμφωνα με τα άτομα που ήταν παρόντα. Αλλά ο Μπέσεντ δεν το δέχτηκε – προσπάθησε να τον διώξει.

«Ή εγώ ή αυτός», είπε ο Μπέσεντ στον Μαλίκ. «Πες μου εσύ ποιος θα φύγει από εδώ».

«Ή», πρόσθεσε, «θα μπορούσαμε να βγούμε έξω».

«Για να κάνουμε τι;» ρώτησε ο Πουλτ. «Για να μιλήσουμε;».

«Όχι», απάντησε ο Μπέσεντ. «Θα σε πλακώσω στο ξύλο, γαμώτο».

Προσπαθώντας να εκτονώσει την κατάσταση, ο Μαλίκ χώρισε τους άνδρες, συνοδεύοντας τον Μπέσεντ σε ένα άλλο μέρος του κλαμπ για να ηρεμήσει. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του καθιστού δείπνου, οι Μπέσεντ και Πουλτ τοποθετήθηκαν σε αντίθετες άκρες του τραπεζιού και το πάρτι τελείωσε χωρίς περαιτέρω επεισόδια.

Η αντιπαράθεση, γράφει η ιστοσελίδα Politico, που αποκάλυψε το περιστατικό, υπογραμμίζει τις μεγάλες εντάσεις μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων του Τραμπ που έχουν αναλάβει υπεύθυνες θέσεις στα πιο ευαίσθητα οικονομικά ζητήματα της χώρας. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Μάιο ότι οι Μπέσεντ, Λάτνικ και Πουλτ θα συνεργαστούν σε ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης των Fannie Mae και Freddie Mac, των ομοσπονδιακών οργανισμών χρηματοδότησης κατοικιών που επιβλέπει ο Πουλτ. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πουλτ έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να βάλει έως και το 15% των Fannie και Freddie στις δημόσιες αγορές. Στο παρασκήνιο, οι δύο άνδρες έχουν συγκρουστεί για το ποιος θα ελέγχει τους γίγαντες των στεγαστικών δανείων, καθώς και για άλλα οικονομικά ζητήματα. Ο Μπέσεντ πιστεύει ότι ο Πουλτ έχει παρέμβει σε θέματα που ο υπουργός θεωρεί ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Ο Πουλτ, λένε οι πηγές, έχει εξοργιστεί με την απειλή ότι θα παρακαμφθεί.

Τα πράγματα όμως δεν σταματούν εδώ, αλλά αντίθετα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο καθώς ο Πουλτ διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Λάτνικ. Ο υπουργός Εμπορίου και ο Μπέσεντ έχουν μια ταραγμένη σχέση από την αρχή, όταν και οι δύο διεκδικούσαν το υπουργείο Οικονομικών. Έτσι η δυσπιστία κυριαρχεί σε οποιοδήποτε θέμα καλούνται να συνεργαστούν τα τρία στελέχη – οι οποίοι διατηρούν καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπέσεντ, ο οποίος δημοσίως εμφανίζεται ως ιδιαίτερα ήπιος, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προέδρου ως μια «κατευναστική» παρουσία για τις ανήσυχες αγορές εν μέσω των απρόβλεπτων παιχνιδιών του προέδρου σχετικά με τους δασμούς και άλλα οικονομικά ζητήματα. Ο Πουλτ, ένας θρασύς 37χρονος με τρία εκατομμύρια ακολούθους στο X, έχει υιοθετήσει μια πιο εριστική προσέγγιση. Γόνος μιας οικογένειας που έκανε περιουσία χτίζοντας σπίτια, απέλυσε γρήγορα περισσότερους από 100 υπαλλήλους των Fannie και Freddie καθώς ανέλαβε τον άμεσο έλεγχο των βασικών φορέων χρηματοδότησης κατοικιών – συχνά παρουσιάζοντας νέες πρωτοβουλίες στο X. Η θέση του ενισχύθηκε πρόσφατα όταν ξεκίνησε έρευνες σχετικά με στεγαστικά δάνεια επικριτών του προέδρου. Η κόντρα των δύο προβλέπεται να συνεχισθεί.