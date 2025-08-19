Δεν έλειψαν τα παρατράγουδα στη Σύνοδο Κορυφής στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να «κλέβει» για μια ακόμη φορά την «παράσταση», επιδεικνύοντας με καμάρι στους Ευρωπαίους ηγέτες τη διάσημη συλλογή του από καπέλα MAGA.

Σε φωτογραφία που κάνει το γύρο του κόσμου στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επιδεικνύει τα καπέλα του στον Ουκρανό προεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Γάλλο ομόλογό του, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ διακρίνεται και ο Φινλανδός πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Στουμπ. Ο Τραμπ μάλιστα φαίνεται να δείχνει με ιδιαίτερη περηφάνια ανάμεσα στα καπέλα, εκείνο με το σύνθημα «4 χρόνια ακόμα».

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών δεν καταγράφηκαν, ωστόσο στα social media δεν έλειψαν τα χιουμοριστικά σχόλια, με αρκετούς χρήστες να ειρωνεύονται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «προσπαθεί να τους πουλήσει… καπέλα». Κάποιοι άλλοι δε αναρωτιούνται «τι να σκέφτονται άραγε η Ευρωπαίοι ηγέτες;», ενώ μερικοί γράφουν, ότι θα είχε πλάκα να τους δώσει από ένα καπέλο και να τους αναγκάσει να τα φορέσουν.