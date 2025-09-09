Αντιμέτωπη με ένα νέο εκρηκτικό επεισόδιο πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Τουρκία. Η αστυνομία επενέβη χθες και συγκρούστηκε με βουλευτές και υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του μεγαλύτερου της τουρκικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του στην Κωνσταντινούπολη για να εμποδίσουν την αντικατάσταση ενός ανώτερου αξιωματούχου του κόμματος, κάτι που διέταξε δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα. Το CHP καταγγέλλει «πολιορκία» και «απόπειρα αποδόμησης της δημοκρατίας». Με οδοφράγματα έξω, και στοιβαγμένα τραπέζια και καρέκλες στην είσοδο των γραφείων, τα δραματικά πλάνα της αντιπαράθεσης μεταξύ του καθεστώτος Ερντογάν και της ισχυρότερης πολιτικής του αντιπολίτευσης σηματοδοτούν το πιο πρόσφατο επεισόδιο μιας νέας κλιμάκωσης υπό την απειλή περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Δικαστήριο καθαίρεσε την περασμένη Τρίτη τον επικεφαλής και τη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες στην εκλογή του στο συνέδριο του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση ο Οζγκιούρ Τσελίκ θα έπρεπε να αντικατασταθεί προσωρινά από τον Γκιουρσέλ Τεκίν, πρώην αντιπρόεδρο του CHP. Ωστόσο ο Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση είναι «άκυρη» και ο Τεκίν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Πάντως ο ίδιος ο Τεκίν μετέβη στα γραφεία για να αναλάβει καθήκοντα διαβεβαιώνοντας σε δηλώσεις του ότι δεν εργάζεται για το κράτος αλλά επιθυμεί να συμβάλει στην επίλυση νομικών προβλημάτων του κόμματος.

Λίγους ορόφους πιο πάνω, βουλευτές του CHP είχαν στοιβάξει έπιπλα μέχρι το ύψος της πόρτας για να αποτρέψουν την είσοδο της αστυνομίας και του Τεκίν. Σε κλιμακοστάσιο έξω από τα γραφεία, αστυνομικοί απομάκρυναν υποστηρικτές του CHP, αφού πρώτα έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού για να τους εξαναγκάσουν να βγουν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

«Σήμερα, δεν προσπαθούν μόνο να εκκενώσουν το κτίριο από τους υποστηρικτές του CHP, αλλά στην πραγματικότητα επιχειρούν να αποδομήσουν τη δημοκρατία», δήλωσε ο βουλευτής του CHP, Γκοκάν Γκιουναϊντίν, σε ζωντανή μετάδοση στο X πίσω από ένα οδόφραγμα.

Το CHP έχει μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο μιας δικαστικής καταστολής σε βάρος εκατοντάδων μελών του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύλληψη του οποίου τον Μάρτιο έγινε αφορμή για τη διοργάνωση των μεγαλύτερων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εδώ και μια δεκαετία. Το CHP αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα νομικά μέτρα εναντίον του αποτελούν πολιτική μεθόδευση ώστε να εξαλειφθούν οι εκλογικές απειλές για τον Ερντογάν και να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση.