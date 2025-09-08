Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και συγκρούστηκε σήμερα με βουλευτές και υποστηρικτές του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), καθώς οι τελευταίοι συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη για να εμποδίσουν την αντικατάσταση ενός ανώτερου αξιωματούχου του κόμματος, κάτι που διέταξε δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

Την Τρίτη, δικαστήριο καθαίρεσε τον επικεφαλής και τη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες στην εκλογή του στο συνέδριο του 2023.

Το CHP έχει μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο μιας δικαστικής καταστολής σε βάρος εκατοντάδων μελών του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύλληψη του οποίου τον Μάρτιο έγινε αφορμή για την οργάνωση των μεγαλύτερων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εδώ και μια δεκαετία.