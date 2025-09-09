Αυξήσεις στα εισοδήματα που φτάνουν ακόμα και τους δύο μισθούς τον χρόνο φέρνουν σε περίπου 4 εκατ. φορολογουμένους η νέα φορολογική κλίμακα και τα αφορολόγητα όρια που θα ισχύσουν από το 2026.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ τον Ιανουάριο θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου, με τους πιο κερδισμένους να είναι όσοι έχουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα, οι φορολογούμενοι με παιδιά καθώς και οι νέοι έως 30 ετών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα πρέπει να περιμένουν έως το 2027 για να διαπιστώσουν το φορολογικό όφελος με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

«Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση που αλλάζει συνολικά τη φιλοσοφία του συστήματος και φέρνει τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη Μεταπολίτευση» υπογράμμισε χθες ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος μαζί με τους Νίκο Παπαθανάση, Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα εξειδίκευσαν το πακέτο των μέτρων.

Στους κερδισμένους περιλαμβάνονται ακόμη 151.422 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με τις αυξήσεις που θα λάβουν από τον Οκτώβριο, 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια με την προσθήκη ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% στο κλιμάκιο από 12.000 έως 24.000 ευρώ, 477.000 φορολογούμενοι που πιάνονταν στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας σε 12.720 μικρούς οικισμούς με την κατάργηση σε δύο φάσεις του ΕΝΦΙΑ, οι κάτοικοι ακριτικών νησιών με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους με τη μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ (ο κανονικός συντελεστής 24% μειώνεται σε 17% και ο χαμηλός συντελεστής 13% μειώνεται στο 9%).

Οι αλλαγές στο φορολογικό τοπίο

25χρονος εργαζόμενος στην εστίαση με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα θα έχει ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς.

Μισθωτός με δύο παιδιά και φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά τον μήνα) θα έχει ετήσιο όφελος 1.200 ευρώ, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα ενός μισθού.

Τρίτεκνος με καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ θα δει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, ίση με σχεδόν έναν μισθό.

Πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα κερδίσει 4.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 2,3 μισθούς.

Στέλεχος επιχείρησης χωρίς παιδιά, με εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρές αποδοχές 2.580 ευρώ, θα έχει όφελος 1.100 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών χωρίς παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε έναν μισθό.

Όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση, ενώ το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ η αύξηση στις αποδοχές του διαμορφώνεται σε 4.100 ευρώ ετησίως ή 292 ευρώ μηνιαίως. Αντίθετα ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό είναι το όφελος για τους φορολογουμένους με χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά. Για παράδειγμα, ένας ιδιωτικός υπάλληλος 32 ετών χωρίς παιδιά με 980 ευρώ τον μήνα θα έχει όφελος 100 ευρώ τον χρόνο ή μόλις 7,14 ευρώ τον μήνα.

Συνταξιούχοι

Σε 2,35% υπολογίζεται η αύξηση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι τον Ιανουάριο, ενώ νωρίτερα τον Νοέμβριο όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια θα λάβουν τη μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ. Από τον Ιανουάριο δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης.

Δημόσιοι υπάλληλοι – Ενστολοι

Το μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας από τον Οκτώβριο φέρνει αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές κατά 145 ευρώ μεσοσταθμικά για τις Ενοπλες Δυνάμεις και 111 ευρώ για τα Σώματα Ασφαλείας.

Τεκμήρια διαβίωσης

Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη «κουρεύονται». Για τις κατοικίες η μείωση φτάνει έως 35% ενώ για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1/11/2010 το τεκμήριο θα προσδιορίζεται με βάση τους ρύπους και θα είναι μειωμένο έως 50%. Οι αλλαγές στα τεκμήρια ενεργοποιούνται από τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026.