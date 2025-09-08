Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης για να δώσει πολλές απαντήσεις σε πολλούς. Και τις έδωσε με τον τρόπο του – τον τρόπο ενός πολιτικού που ξέρει για τι μιλάει, σε ποιους μιλάει, με ποιες προτεραιότητες. Χρειάστηκε μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες στο Βελλίδειο, να ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στην πολιτική κουζίνα των ημερών. Ιδίως, να απαντήσει στη φημολογία περί αποσταθεροποιημένης κυβέρνησης που οσονούπω (τον Νοέμβριο, που έλεγε κι ο Πάνος Καμμένος στον συνομιλητή του της κρητικής μαφίας) θα οδηγήσει σε αλλαγή του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού σχήματος, προκειμένου μια άλλη ΝΔ, πιο κοντά στη λαϊκή Δεξιά, να κάνει εκλογές με προοπτική να μην τις χάσει.

Απάντησε με τον μοναδικό πειστικό τρόπο: κατεδαφίζοντας διά της λογικής τις διάφορες εικασίες που εύκολα διαδίδονται στους κύκλους των απελπισμένων. Ο Μητσοτάκης σάρκασε αυτές τις φήμες, παραπέμποντας στο δημοκρατικό αυτονόητο: ότι οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν ούτε με αντιδημοκρατικές συνωμοσίες ούτε πολύ περισσότερο με φήμες, αλλά αλλάζουν στην κάλπη. «Θα αστειεύεστε», απάντησε στον δημοσιογράφο ο οποίος υπέβαλε τη σχετική ερώτηση. Και πρόσθεσε το αυτονόητο, ότι είναι ανοησία για ένα κόμμα να ξεκινήσει τέτοια διαδικασία όταν ο εκλεγμένος Πρωθυπουργός διαθέτει ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση στις εκλογές, ενώ το κόμμα του εξακολουθεί να προηγείται σταθερά και με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις.

Δεν υποβάθμισε, προφανώς, τη σταθερή προσπάθεια να κατηγορηθούν η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ως φυτώρια σκανδάλων. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι όλα τα σκάνδαλα που καταγγέλλονται παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (για τις παράνομες χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του οποίου η κυβέρνηση έχει ευθύνες, επειδή ανέχθηκε ή, έστω, δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την επιβίωση του πελατειακού πάρτι), ανέλαβε την πολιτική ευθύνη κάνοντας αναφορά στη βούληση ανάκτησης των χρημάτων που είχαν εισπραχθεί παρατύπως από μη δικαιούχους. Και υποσχόμενος ένταση στον πόλεμο κατά του πελατειακού κράτους.

Γενικώς, ο Πρωθυπουργός ήταν άνετος στη συνέντευξη Τύπου. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις με άνεση, υπερασπίζοντας τις επιλογές του, τονίζοντας τα θετικά βήματα όπως η μεγέθυνση του ΑΕΠ και, ιδίως, τις εξαγγελίες του για μείωση φόρων – που δεν είναι ψηφοθηρική κίνηση αλλά διαρθρωτική, απολύτως φιλελεύθερης κατεύθυνσης.

Κυρίως όμως υπενθύμισε ότι η πολιτική απαιτεί ανάλυση της πραγματικότητας, σκέψη, γνώση της κοινωνίας, δουλειά και μέτρημα. Επίσης, απαιτεί ρεαλισμό και σύνεση. Η συνεχής παραπομπή του στην ανάγκη αυστηρής δημοσιονομικής διαχείρισης, η υπενθύμιση ότι οι πολιτικές εξαγγελίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το «μέτρο του δυνατού» είναι το ισχυρό χαρτί του.

Η ελληνική κοινωνία πειραματίστηκε την περασμένη δεκαετία με διάφορους πολιτικούς μάγους, που υποσχέθηκαν πράγματα ανέφικτα. Ο ικανότερος εξ αυτών, ο Αλέξης Τσίπρας, το 2015, κέρδισε δυο φορές τις εκλογές και, με τον ακροδεξιό λαϊκιστή εταίρο του Πάνο Καμμένο, διαψεύστηκε οικτρά με οδυνηρές συνέπειες για τη χώρα. Οι συνέπειες αυτές επηρεάζουν ακόμα την οικονομική πραγματικότητα.

Γι’ αυτό οι πολίτες δεν είναι πεισμένοι ότι την όποια κυβερνητική φθορά θα εισπράξουν οι ίδιοι ή άλλοι πολιτικοί μάγοι. Πρόσωπα που βολοδέρνουν αναζητώντας σκάνδαλα και κρίσεις, υποσχόμενα μόνο αποσταθεροποίηση και έναν νέο χαοτικό πολιτικό γύρο. Προσφέροντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να εμφανίζεται κυρίαρχος του πολιτικού προσκηνίου.

Σταθερότητα, ανάπτυξη, συνετά βήματα, μεταρρυθμίσεις και μια προσπάθεια περιστολής των παθογενειών της χώρας, κυρίαρχη των οποίων είναι το πελατειακό κράτος. Αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Και δύσκολα μπορεί να αποδομηθεί από στρατηγικές εχθροπάθειας.