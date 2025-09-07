Στο παγκόσμιο στερέωμα της διεθνούς μόδας, που ιστορικά από την εποχή του Τσαρλς Φρέντερικ Γουόρθ (1825-1905) τα αστέρια των μεγάλων δημιουργών του είδους δεν έπαψαν να λάμπουν ακόμα και μέσα στους πολέμους, η εκπληκτική πορεία και ο θάνατος ενός τόσο λαοφίλητου καλλιτέχνη, όπως του Τζόρτζιο Αρμάνι, είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα να προσπεράσει κανείς.

Η μόδα είναι ο καταγραφέας των όψεων, όταν η μία κοινωνία μέσα στα χρόνια διαδέχεται την άλλη και μορφοποιεί την έννοια της ομορφιάς πάνω στους ανθρώπους. Ο καλλιτέχνης αυτός, ένας άνθρωπος με σπάνιο ταλέντο, ασίγαστο πάθος και εκπληκτική θέληση, κατάφερε να φέρει την απόλυτη ανατροπή στη δυναμική της σύγχρονης μόδας, επιβάλλοντας την αισθητική της απλότητας και της χάρης μέσα από τη γοητευτική σκέψη ενός γλύπτη, που με γραμμές και τονισμούς αποβλέπει στο να αναδείξει αυτό που λέμε φυσική ομορφιά του ανθρώπινου σώματος.

Ο Αρμάνι δεν αγαπούσε ποτέ τις υπερβολές, τον στολισμό και τη φαντασμαγορία. Συχνά οι ποιοτικές του μονοχρωμίες παρέπεμπαν σε αναγεννησιακά grisaille ή άλλοτε περιέκλειαν μια αδιόρατη νοσταλγική μνήμη θηλυκότητας άλλων καιρών. Η κίνηση κι ο βηματισμός αποτελούσαν σοβαρό κεφάλαιο ανάδειξης και χορογραφία των δημιουργιών του καθώς τα υφάσματα πάλλονται, εναλλάσσοντας τόνους και σκιές στις πτυχώσεις τους.

Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για έναν καλλιτέχνη ταυτισμένο απόλυτα με τον καιρό του, βάσει του οποίου προσπάθησε στη μόδα που πρότεινε, να επιβάλει την πρωτοποριακή του αντίληψη για έναν αρρενωπό σύγχρονο άνδρα, και μια γυναίκα με τη θηλυκότητα που ταιριάζει στον μοντέρνο τρόπο της ζωής της. Μοιάζει παράδοξο κοινωνιολογικά, κοινωνιολογικά ενδιαφέρον όταν διαπιστώσεις ότι η απόκτηση ενός ρούχου, ενός αξεσουάρ ή ενός αντικειμένου Αρμάνι αποτελεί κρυφή επιθυμία όλων μας.

Αυτή η προτίμηση για το έργο του, αυτή η αγάπη του κόσμου, αποτελεί ένα γιγάντιο κοινωνικό έρεισμα που καθιστά τα προϊόντα του μοναδικά και τα τοποθετεί σε κερδοφόρα ύψη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο όταν οι διασημότητες και τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου στο θέατρο και τον κινηματογράφο προτιμούν τις δημιουργίες τους στα διεθνή events. Ενδύματα ενός μεγάλου δασκάλου που αξίζει να θαυμάσει μελετώντας τα κανείς από την αρχή της ραφής τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους, που αξίζει να προσέξουν τη φινέτσα στην κατασκευή τους οι νέοι που αποφάσισαν να επιλέξουν ως καριέρα τον κόσμο της μόδας. Ρούχα που αποπνέουν ταλέντο, ποιότητα, δημιουργικό πάθος, μία αίσθηση ελευθερίας, άνεσης και πάνω απ’ όλα αγάπη για το ανθρώπινο σώμα. Ο φίνος τρόπος επεξεργασίας πάνω σε κάθε λεπτομέρεια, οι διαφάνειες που προτιμά και που του επιτρέπουν να φανούν τα σώματα, οι ποιότητες των υλικών, οι διακριτικοί στολισμοί, οι μονόχρωμες, οι τόνοι της ακουαρέλας, τα μαύρα, τα λευκά του, ένας ολόκληρος κόσμος που έχει ορίσει διαφορετικά την ομορφιά των ενδυμάτων του σήμερα, με το πέρασμα αυτού του μοναδικού σχεδιαστή.

Παρατηρώντας την εκπληκτική πορεία του από τα ρούχα που έφτιαχνε με τον αδελφό του για να ντύσουν κούκλες για το κουκλοθέατρο μέχρι σήμερα, ο καθένας από εμάς διδάσκεται για τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας και για το τι μπορεί να καταφέρουμε όταν βάζουμε στόχους με πάθος και αληθινή πίστη στο όραμα που έχουμε μπροστά μας. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έφυγε, αλλά η τροχιά του κατεγράφη σαν μια απαστράπτουσα πραγματικότητα στην ιστορία της μόδας και πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σπουδαίους που τη θεμελίωσαν, την έχτισαν, την εξέλιξαν και την έφεραν στο κορυφαίο σημείο να θαυμάζεται πλέον και να φιλοξενείται σαν τέχνη στα μεγαλύτερα μουσεία σύγχρονης τέχνης όλου του κόσμου.

Ο Γιάννης Μετζικώφ είναι ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος.