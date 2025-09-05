Κάθε Σεπτέμβρη γονείς και μαθητές ετοιμάζονται για την αρχή της σχολικής χρονιάς. Και αντιμετωπίζουν με το απαραίτητο άγχος το κόστος του… καλαθιού του μαθητή, με τη λίστα των προϊόντων και αναγκαίων υπηρεσιών να μακραίνει και τις τιμές να γίνονται όλο και πιο τσουχτερές. Από τα μολύβια και τα τετράδια έως τα αναπόφευκτα φροντιστήρια, οι γονείς αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

«Για εμάς ο αγώνας για να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του “δύσκολου Σεπτέμβρη” ξεκινά από το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Τα έξοδα για την επιστροφή στο σχολείο είναι πολλά και δυσβάσταχτα, καθώς δεν μιλάμε μόνο για σχολικά προϊόντα αλλά και για τις εξωσχολικές δραστηριότητες και τις ξένες γλώσσες των παιδιών» δηλώνει στα «ΝΕΑ» η Νικολέτα Νικολάου, γονέας δίδυμων ΣΤ’ Δημοτικού. «Για τα σχολικά προϊόντα, συγκεκριμένα, κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς όπως στις σχολικές τσάντες τις οποίες τις αλλάζουμε κάθε δύο χρόνια. Προσπαθούμε επίσης να χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία “ξέμειναν” από την προηγούμενη χρονιά.

Σε σχέση με πέρυσι είδαμε τσιμπημένες τιμές οι οποίες δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την αγορά των προϊόντων του καλαθιού» λέει η Νικολέτα, ενώ προσθέτει πως το καλάθι της επιστροφής στα σχολεία προσπαθεί να βγει, όχι μόνο οικονομικό, αλλά και αξιόλογο, δηλαδή τα προϊόντα να αντέχουν τη χρήση που κάνουν τα παιδιά. Η Νικολέτα για τις σχολικές τσάντες ξοδεύει γύρω στα 100 με 150 ευρώ και για τις δύο, έτσι ώστε να βγάλουν δύο σχολικά έτη χωρίς να ξεφτίσουν.

Δέσμευση Θεοδωρικάκου

Με τους μισθούς να βλέπουν μικρές αυξήσεις και την ακρίβεια να καλπάζει, το «καλάθι του μαθητή» πλέον έχει μετατραπεί σε ένα σημαντικό έξοδο. Για τις τσουχτερές τιμές στα σχολικά προϊόντα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με την Ενωση Σουπερμάρκετ Ελλάδος και δήλωσε ότι «οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις».

Ωστόσο, ο Απόστολος Ραφτόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), έχει μια διαφορετική γνώμη και σημειώνει ότι δεν πιστεύει ότι «θα πάρει σάρκα και οστά κάποιο τέτοιο μέτρο στις τιμές των σχολικών προϊόντων». Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΚΕ, πάντως, αποτυπώνουν ότι ήδη υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των σχολικών ειδών. Ο Απόστολος Ραφτόπουλος συμπληρώνει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν αναγράφουν σε τετράδια το βάρος του χαρτιού που χρησιμοποιούν, κάτι το οποίο είναι παράνομο με βάση τη νομοθεσία. Η πώληση τετραδίων με μειωμένο βάρος χαρτιού είναι επίσης μια έμμεση αύξηση της τιμής τους.

1,6 δισ. ευρώ για μαθήματα σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα

Το «καλάθι του μαθητή» όμως δεν είναι τσουχτερό μόνο εξαιτίας των τιμών των σχολικών προϊόντων, ως έναν βαθμό ούτε καν κυρίως εξαιτίας τους. Ρόλο παίζουν και τα φουσκωμένα δίδακτρα για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, τα κέντρα ξένων γλωσσών και – ολοένα και περισσότερο… – τα κέντρα μελέτης για μαθητές δημοτικών σχολείων.

Ο Χρήστος Γούλας, γενικός διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, παρουσιάζει τις τελευταίες μελέτες για την εξέλιξη του κόστους της παράλληλης εκπαίδευσης: «Τα νεότερα στοιχεία που έχουμε από την ΑΑΔΕ για τις δαπάνες σε φροντιστηριακή εκπαίδευση είναι για τη χρονιά του 2023. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι ελληνικές οικογένειες δαπάνησαν 614 εκατομμύρια ευρώ, το 2023, σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μέσης εκπαίδευσης και αυτά είναι μόνο τα… δηλωμένα, δηλαδή οι φορολογούμενες δαπάνες. Το πραγματικό νούμερο είναι βέβαιο ότι είναι πολύ παραπάνω. Την ίδια χρονιά σε ιδιαίτερα και φροντιστήρια ξένων γλωσσών, οι ελληνικές οικογένειες δαπάνησαν 777 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά οι δηλωμένες δαπάνες των νοικοκυριών σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα, για το 2023, ανέρχονται στο 1,6 δισ. ευρώ».

Για τις δαπάνες σε φροντιστηριακές υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τον Χ. Γούλα «οι δαπάνες για φροντιστηριακές υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) τετραπλασιάστηκαν τη δεκαετία 2013-2023. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης από 5,9 εκατομμύρια ευρώ το 2013 εκτοξεύτηκαν στα 26,1 εκατομμύρια το 2023. Οσον αφορά τις δαπάνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν το 95% της συνολικής δαπάνης σε φροντιστηριακές υπηρεσίες τη διετία 2021-2023 ενώ είδαν αύξηση 35,5%».

Η λεπτή κόκκινη γραμμή των 1.000 ευρώ

Ενώ τα περισσότερα νοικοκυριά αναγκαστικά πληρώνουν περισσότερα, κάποια αναγκάζονται να περιορίσουν τις σχετικές δαπάνες. Τα στοιχεία του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δείχνουν ότι τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ μειώνουν τη δαπάνη για εκπαίδευση. «Αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στα διάφορα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα της χώρας» σύμφωνα με τον Χρήστο Γούλα. Αντίθετα, τα νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ αυξάνουν τις δαπάνες για φροντιστηριακή εκπαίδευση.

Ο διευθυντής του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ εξηγεί ότι η μεγέθυνση των συνολικών δαπανών δεν οφείλεται αποκλειστικά στις αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών φροντιστηριακής εκπαίδευσης, αλλά και στο γεγονός ότι έχουμε περισσότερες εγγραφές, δηλαδή περισσότεροι μαθητές απευθύνονται στα φροντιστήρια και τα κέντρα μελέτης. «Την τελευταία δεκαετία (περίοδος 2013-2023) παρατηρούμε συνολική άνοδο 35,7% σε φροντιστηριακές υπηρεσίες και είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι αυτές οι δαπάνες θα συνεχίσουν να έχουν ανοδική πορεία» καταλήγει ο Χρήστος Γούλας.

Για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης οι τιμές εξαρτώνται από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, την περιοχή όπου βρίσκεται η επιχείρηση και, δεύτερον, την πυκνότητα των τμημάτων σε μαθητές. Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, όπως ο Κολωνός, έχουν περίπου τη μισή χρέωση στις υπηρεσίες που προσφέρουν σε αντίθεση με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές υψηλότερων εισοδημάτων όπως η Γλυφάδα. Αντίστοιχα, τμήματα που δέχονται έως και 10 μαθητές θα έχουν εμφανώς μικρότερα δίδακτρα από ό,τι άλλα που δέχονται έως 6 μαθητές.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Στα δημόσια σχολεία, η διδασκαλία της πρώτης ξένης γλώσσας (Αγγλικά) ξεκινά από την Α’ Δημοτικού, ενώ στην Ε’ Δημοτικού τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν. Αυτό όμως δεν έχει μειώσει τη ζήτηση και για φροντιστηριακά μαθήματα, παρότι οι περισσότεροι γονείς δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά πάνω από μία ξένη γλώσσα.

Για τους επιχειρηματίες στον τομέα των ξένων γλωσσών η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά τουλάχιστον 4 φορές εντός της τελευταίες διετίας, τους υποχρέωσε να αυξήσουν τις τιμές των διδάκτρων κατά περίπου 8%. Αυτό εξηγεί και γιατί οι τιμές στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών έχουν μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.

Για το 2025 οι τιμές για τα δύο δημοφιλέστερα πτυχία αγγλικών στην Ελλάδα, του Lower και του Proficiency, αγγίζουν έως και τα 1.500 ευρώ τον χρόνο. Συγκεκριμένα, για μαθήματα Lower η τιμή ανά μήνα κυμαίνεται στα 150 με 160 ευρώ, ενώ για τον χρόνο στα 1.340 ευρώ. Για μαθήματα Proficiency, τα δίδακτρα είναι περίπου 175 με 180 ευρώ τον μήνα και για όλο τον χρόνο 1.490 με 1.500 ευρώ.