Το τέλος των διακοπών και η επιστροφή στην καθημερινότητα βρίσκουν τους πολίτες αντιμέτωπους με νέες αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Καταναλωτές που έκαναν τα ψώνια τους μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές άδειες διαπίστωσαν ότι αρκετά προϊόντα έχουν ακριβύνει αισθητά σε σχέση με τον Ιούνιο, όπως αναφέρουν στον ANT1.

Σύμφωνα με τη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, η μέση αύξηση των τιμών από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο φτάνει το 8%, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο. Στα προϊόντα περιποίησης και τα απορρυπαντικά, οι ανατιμήσεις αγγίζουν το 10%, ενώ στο ελαιόλαδο η αύξηση φτάνει το 6,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις της τάξεως του 5% παρατηρούνται επίσης σε γαλακτοκομικά και σχολικά είδη, τα οποία βρίσκονται αυτή την περίοδο σε μεγάλη ζήτηση λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Ωστόσο, το υπουργείο Ανάπτυξης, επικαλούμενο τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υποστηρίζει ότι από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο η αύξηση στις τιμές των προϊόντων δεν ξεπερνά το 0,7%.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα νοικοκυριά βλέπουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό να πιέζεται όχι μόνο από τα αυξημένα έξοδα διατροφής, αλλά και από τα πάγια του μήνα, που «φουσκώνουν» ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος.