Αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν έναν 41χρονο ημεδαπό, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή διαφόρων προϊόντων από γνωστό σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Πυλαίας. Η συνολική αξία των κλεμμένων αντικειμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 540 ευρώ, ενώ τα προϊόντα επιστράφηκαν άμεσα στον νόμιμο κάτοχό τους.

Ενίσχυση αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη

Η σύλληψη εντάσσεται στο πλαίσιο των στοχευμένων περιπολιών που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Άμεσης Δράσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι αυξημένοι έλεγχοι αποσκοπούν τόσο στην αποτροπή, όσο και στην άμεση εξιχνίαση παρόμοιων περιστατικών, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.