Ένα βίντεο με έναν σκύλο που βρέθηκε να έχει χωθεί σε ένα ράφι ψυγείου με λαχανικά στο σούπερ μάρκετ Walmart του Ντουράνγκο στο Κολοράντο, σε μια ημέρα που ο υδράργυρος στην περιοχή είχε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, έχοντας γίνει viral.

Αρχικά πιστεύονταν, ότι ο σκύλος ήταν κατοικίδιο κάποιου πελάτη, κάτι που πυροδότησε αντιδράσεις στα social media σχετικά με τους κανόνες που αφορούν την παρουσία ζώων στους δημόσιους χώρους. Το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ αρνήθηκε να σχολιάσει, ωστόσο την Τρίτη 19 Αυγούστου εκπρόσωπος της Walmart επιβεβαίωσε, ότι ο σκύλος μπήκε στο σούπερ μάρκετ χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς, πιθανώς από το πάρκινγκ και γινόταν ολοένα και πιο ανήσυχος, καθώς πελάτες προσπαθούσαν να τον πιάσουν.

«Ήταν πολύ φοβισμένος και αρκετοί άνθρωποι προσπαθούσαν να τον πιάσουν και (αυτό) το έκανε ακόμα πιο φοβισμένο», είπε ο εκπρόσωπος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ. «Τελικά, ο σκύλος απλώς έτρεξε και κρύφτηκε στο ψυγείο με τα λαχανικά» πρόσθεσε. Ο ίδιος ξεκαθάρισε, ότι η γυναίκα που εθεάθη να προσπαθεί να τραβήξει τον σκύλο από το ράφι του ψυγείου, δεν ήταν η ιδιοκτήτρια του σκύλου.