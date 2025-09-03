Πόλεμος ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει μεταξύ Ολγας Κεφαλογιάννη και Χάρη Δούκα με φόντο τα γκράφιτι στην Αθήνα κατά του Ισραήλ. Ολα ξεκίνησαν όταν με επιστολή της η υπουργός Τουρισμού ζήτησε από τον δήμαρχο Αθηναίων να καθαριστούν τα εν λόγω γκράφιτι, με εκείνον να απαντά πως μέσω του αιτήματός της ταυτίζεται με τον πρέσβη του Ισραήλ, ο οποίος είχε ζητήσει το ίδιο με δημόσια τοποθέτηση. Ως τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, τον τελευταίο λόγο στο νέο εν εξελίξει «μπιφ» είχε η υπουργός που χαρακτήρισε την απάντηση του δημάρχου απρεπή και σε πρωτοφανή αντιθεσμικό τόνο.

Πασαλείμματα

Αλλεπάλληλες επιθέσεις εξαπολύει σε καθημερινή πλέον βάση ο Σωκράτης Φάμελλος εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εν όψει ΔΕΘ (και επικείμενης παρέμβασης Τσίπρα). Χθες, για παράδειγμα, σε ομιλία του στη ΓΣΕΒΕΕ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πως η κυβέρνηση «αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι» ενώ λίγες ώρες πριν σε τηλεοπτική συνέντευξη ο ίδιος τόνιζε – με το βλέμμα στις φοροελαφρύνσεις που πλησιάζουν – πως «με τα ημίμετρα και τα πασαλείμματα δεν μπορεί να σωθεί ούτε ο Μητσοτάκης ούτε η ελληνική κοινωνία».

Δημογραφικό

Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει σήμερα στο Ζάππειο την 51η του επέτειο από την ιδρυτική του διακήρυξη, την οποία είχε παρουσιάσει με μνημειώδη τότε τρόπο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Για το άνοιγμα των φετινών εκδηλώσεων από τη Χαριλάου Τρικούπη επελέγη ένα από τα τοτέμ του εκσυγχρονιστικού ρεύματος του κινήματος, ο Τάσος Γιαννίτσης – τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προτείνει φέτος και για υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας – και ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία για το δημογραφικό ως την εθνική-υπαρξιακή απειλή που επισκιάζει τον τόπο. Και ίσως και το ΠΑΣΟΚ.

Επέτειος

Επέτειο ενός έτους από την αποφυλάκισή του γιόρτασε χθες ο Φρέντι Μπελέρης αναρτώντας στα σόσιαλ το βίντεο με τη «φλογισμένη» περσινή του ομιλία, ακριβώς έξω από τα κάγκελα των αλβανικών φυλακών, η οποία είχε πνιγεί στη συγκίνηση από τον ίδιο και στα καπνογόνα. Εναν χρόνο πριν ο γαλάζιος ευρωβουλευτής τόνιζε πως η αποφυλάκισή του είναι «μια σταγόνα στον ωκεανό της δικαίωσης που περιμένει». Χθες σημείωνε με νόημα πως ο αγώνας συνεχίζεται καθώς «υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν» – με τον ίδιο να έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα το δημογραφικό.