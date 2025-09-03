Η ραγδαία αύξηση της τιμής του μοσχαριού αφορά το κάθε σπίτι, συνεπώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως από την κυβέρνηση ως μείζον διατροφικό και αγοραστικό θέμα. Αιτίες εντοπίζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ» πολλές. Από τις νόσους των ζώων που πλήττουν την παραγωγή σε αρνιά και κατσίκια μέχρι την αύξηση του κόστους παραγωγής (ενέργεια και ζωοτροφές ανάμεσα σε άλλα). Προφανώς και την παράλληλη και συνδυαστική αύξηση των διεθνών τιμών – ανεβαίνει διεθνώς η ζήτηση κυρίως στο μοσχάρι. Μαζί με όλα αυτά η εξάρτηση της Ελλάδας από εισαγωγές σε μοσχάρι και χοιρινό είναι μεγάλη. Κι αυτό αφού περίπου το 80% των αναγκών στο εν λόγω κρέας καλύπτονται από χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία, ενώ μόνο το 20% παράγεται εδώ.

Η όλη νέα εκτίναξη έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο πορτοφόλι του μέσου πολίτη ενώ εγγράφεται σε εκείνες τις μεταβολές που δυναμιτίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση και οι εποπτικοί φορείς, οφείλουν να δουν τη νέα συνθήκη με όρους άμεσης ανάσχεσης των παρενεργειών στην καθημερινότητα, σε λογική «μετώπου» με την αισχροκέρδεια και βέβαια με μέτρα ελαχιστοποίησης του κόστους.

Η έννοια της πρόληψης εδώ δεν πρέπει να περιγράφεται ως άσκηση επί χάρτου αλλά ως οδικός χάρτης και άμεσα στην αγορά. Οι κρατικές παρεμβάσεις και το δίχτυ ασφαλείας για τον κόσμο είναι τομές που όχι απλώς πρέπει να χαραχθούν επιτακτικά αλλά και προφανώς θα κρίνουν συνολικότερες συμπεριφορές του κόσμου ενόψει και φθινοπώρου.