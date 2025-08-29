Σε απόγνωση βρίσκονται τα νοικοκυριά, καθώς η ακρίβεια «χτυπά» πλέον και τα βασικά είδη διατροφής, με το κρέας να πρωταγωνιστεί στις αυξήσεις.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.), Σάββας Κεσίδης, τόνισε ότι το μοσχάρι έχει ξεπεράσει τα 14,5 ευρώ το κιλό, επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει επάρκεια βοοειδών σε παγκόσμιο επίπεδο». Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά καταγράφεται συνεχής άνοδος τιμών μέσα στο καλοκαίρι, ενώ παραδοσιακά αυτή την περίοδο οι τιμές έμεναν σταθερές.

«Όταν ανεβαίνει η τιμή σε ένα είδος, συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα. Σήμερα έρχονται πελάτες και αγοράζουν μόλις 300 γραμμάρια κιμά για να ταΐσουν μια ολόκληρη οικογένεια. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τα Χριστούγεννα το μοσχάρι θα είναι τροφή μόνο για τους πλούσιους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κεσίδης.

Για το αρνί, σημείωσε ότι η κατανάλωση παραμένει χαμηλή, συγκρατώντας την τιμή στα περίπου 14,5 ευρώ το κιλό. «Αν ο κόσμος αγόραζε όπως πέρυσι, το αρνί θα είχε ξεπεράσει τα 20 ευρώ. Οι περιορισμοί λόγω ευλογιάς και η θανάτωση χιλιάδων ζώων έχουν καταστρέψει τον παραγωγό τα τελευταία χρόνια», υπογράμμισε.

Αναφορικά με το χοιρινό, ο πρόεδρος της Π.Ο.Κ.Κ. εμφανίστηκε πιο καθησυχαστικός: «Στο χοιρινό υπάρχει επάρκεια στην αγορά και γι’ αυτό οι τιμές παραμένουν σε πιο προσιτά επίπεδα, μεταξύ 7 και 10 ευρώ το κιλό», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Κεσίδη, οι τιμές σήμερα διαμορφώνονται ως εξής:

Μοσχάρι: 14,5 – 17,5 €/κιλό

Κιμάς μοσχαρίσιος: 12 – 15 €/κιλό

Αρνάκι γάλακτος: 17,5 €/κιλό

Αρνί – Κατσίκι: 14,5 €/κιλό

Χοιρινό: 7 – 10 €/κιλό (με επάρκεια στην αγορά)

Κοτόπουλο: 4 – 6 €/κιλό

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και τα γαλακτοκομικά, με τη φέτα να κρατά τα σκήπτρα των ανατιμήσεων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.