Ο πονοκέφαλος της ακρίβειας δεν λέει να αφήσει ήσυχους τους καταναλωτές και την κυβέρνηση, η οποία, παρά τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης, βλέπει και πάλι τον πληθωρισμό στα τρόφιμα να ανεβαίνει, καθώς μια σειρά βασικών προϊόντων παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις το τελευταίο διάστημα.

Τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δείχνουν ανατιμήσεις στα φρέσκα κρέατα, εξέλιξη η οποία οφείλεται στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι αλλά και στην ευλογιά των προβάτων που έπληξαν πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Μάλιστα την εβδομάδα 18-25 Αυγούστου η τιμή παραγωγού του βόειου κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 34,1% σε σχέση με το 2024 και 21,58% από την αρχή του 2025. Επίσης οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ που αυξήθηκαν λόγω των κλιματικών συνθηκών που επηρέασαν την παραγωγή επηρεάζοντας με τη σειρά τους και τις κατηγορίες των γλυκών, του πρωινού και των ροφημάτων.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τον Αύγουστο 2025 οι λιανικές τιμές για τα φρέσκα κρέατα παρουσίασαν αύξηση +11,31%, στα μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη +9,02%, στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά +5,69%, στα είδη πρωινού και ροφήματα +5,61% και στα κατεψυγμένα +5,29%. Η εικόνα αυτή κάνει το υπουργείο Ανάπτυξης να βρίσκεται σε εγρήγορση με στόχο τον περιορισμό των ανατιμήσεων, κάτι που πέτυχε το προηγούμενο διάστημα για κάποιες κατηγορίες ειδών. Ηδη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος πραγματοποίησε συνάντηση με τους εκπροσώπους των σουπερμάρκετ, ενώ προανήγγειλε και μέτρα για το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται η επαναφορά της προαιρετικής μείωσης τιμών κατά 5% σε επιλεγμένα είδη σουπερμάρκετ. Το μέτρο θα στοχεύει σε 1.000 προϊόντα από βασικές κατηγορίες σουπερμάρκετ με τις αλυσίδες να βλέπουν θετικά αυτό το ενδεχόμενο.