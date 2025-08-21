Το λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών. Το αυξημένο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών λόγω ακρίβειας, οδηγούν σε συνεχόμενα λουκέτα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

«Ανοίγεις το μαγαζί, κλείνεις το μαγαζί και κάνεις μηδενικό ταμείο. Πού να βγουν τα έξοδα;» δηλώνει χαρακτηριστικά υπάλληλος καταστήματος, περιγράφοντας την καθημερινή πραγματικότητα.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: Ποιοι κλάδοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο του 2025 κατέγραψε ισχνή αύξηση μόλις 2,5%.

Μοναδικός κερδισμένος εμφανίζεται ο κλάδος των μεταχειρισμένων ειδών, με εντυπωσιακή αύξηση 35%.

Αντίθετα, μεγάλες απώλειες σημειώθηκαν σε βασικούς κλάδους:

Καταστήματα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού: -14,6%

Καταστήματα υποδημάτων: -6%

Καταστήματα ρολογιών και κοσμημάτων: -3,2%

Βιβλιοπωλεία: -2,7%

Καταστήματα τροφίμων: πτωτική τάση

Καταστήματα ένδυσης: μικρή αύξηση μόλις 0,7%

Οι μικρές επιχειρήσεις σε απόγνωση

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επιβιώσουν, συχνά καλύπτοντας τα λειτουργικά τους έξοδα με τα προσωπικά εισοδήματα των μελών της οικογένειας.

«Για να κρατήσουμε χαμηλές τιμές και τους πελάτες μας, κόψαμε τα προσωπικά μας έξοδα», αναφέρουν επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για το α΄ εξάμηνο του 2025:

Το 28,4% των επιχειρήσεων δεν διέθετε καθόλου ταμειακά διαθέσιμα.

Το 22,1% είχε ρευστό μόνο για έναν μήνα.

Μόλις το 8,9% διέθετε αποθέματα για περισσότερο από έξι μήνες.

Λουκέτα σε κεντρικά σημεία

Η εικόνα είναι ίδια σε πολλές μεγάλες πόλεις. Σε δρόμους όπου παλαιότερα δεν έμενε άδειο κατάστημα ούτε για λίγες μέρες, σήμερα πολλά παραμένουν κλειστά για μήνες, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά κρίση στο λιανικό εμπόριο.