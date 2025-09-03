«Η δικαστίνα με συμβούλεψε να καταθέσεις άμεσα αίτηση αναστολής της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ενώ θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η αποφυλάκισή σου».

Αυτό είναι απόσπασμα από διάλογο που είχε ο 57χρονος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου με φυλακισμένο για εκβιάσεις αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. που έρχεται στο φως μέσα από το σύστημα νομίμων συνακροάσεων από την ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το κύκλωμα –με τη συμμετοχή περίπου 90 ατόμων – με έδρα κυρίως τα Χανιά, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών (συνολικά περίπου 6.000 διακινήσεις), σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, αλλά και σε μεσολαβήσεις κάθε είδους καθώς είχε και επαφές με πολιτικά πρόσωπα, εκκλησιαστικούς παράγοντες, αστυνομικούς, επιχειρηματίες, αλλά πιθανόν και δικαστικούς για να προσφέρει με το «αζημίωτο» εξυπηρετήσεις αποκομίζοντας μεγάλα έσοδα.

Οπως φαίνεται από τη δικογραφία που συνέταξαν οι Αρχές Ασφαλείας, τμήμα αυτού του κυκλώματος ασχολούνταν με μεθοδεύσεις ώστε να εκδίδονται ευνοϊκές αποφάσεις δικαστηρίων, τοποθέτηση «ημετέρων» κληρικών σε θέσεις μητροπολιτών, διευκόλυνση σπουδαστών με παράκαμψη των εξετάσεων, μεταφορά νοσηλευομένων από κρατικές δομές σε ξενοδοχεία μελών του κυκλώματος κ.λπ. Και είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης ότι ανάμεσα στους κατηγορουμένους είναι και κληρικοί οι οποίοι αφού φρόντισαν με έγγραφα αμφίβολης γνησιότητας να εκχωρήσουν ακίνητα μοναστηριών της περιοχής στους καθοδηγητές της εγκληματικής οργάνωσης, ακολούθως όχι μόνον εντάχθηκαν σε αυτήν, αλλά πρωτοστατούσαν σε εντολές για ξυλοδαρμό ατόμων με τους οποίους είχαν διαμάχη!

Πλοκάμια στην Εκκλησία

Ετσι, δεν είναι τυχαία η συνομιλία που καταγράφηκε, όπου ακούγεται αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που συνεργάζεται με μπράβους να λέει για τον κληρικό «έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας ο κληρικός. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε». Αναρωτώμενος στην πορεία «μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε;».

Η υπόθεση αυτή που ερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ. τους τελευταίους μήνες έχει αναδείξει σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς. Αρχικά με το ενδιαφέρον των μελών του κυκλώματος για να τοποθετήσουν σε κρίσιμα πόστα της ιεραρχίας της τοπικής εκκλησίας, ανώτερους κληρικούς για να εκμεταλλεύονται ιερά ακίνητα-φιλέτα. Ηγετικά μέλη του κυκλώματος ακούγονται να λένε σε απαξιωτικό τόνο για έναν από τους κληρικούς «είναι δικός μας άνθρωπος», ενώ για έναν άλλο σημειώνεται «αν του λέω πήδα… πηδάει αυτός ξέρεις… Δεν ξέρουμε αν βγει ή δεν βγει, αλλά είναι δικός μου σου λέω. Τέλος, είναι δικός μου, τέλος. Οταν λέμε είναι δικός μου, είναι δικός μου, πώς να στο πω». Ομως για έναν άλλο σημειώνουν ότι «ίσως είναι ο μοναδικός δεσπότης που δεν θα πάει στον Παράδεισο και θα πάει στην Κόλαση αυτός».

Σε μία άλλη περίπτωση τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με τις ψευδείς αναφορές ότι τοπικά ΜΜΕ θα δημοσιοποιούσαν τάχα φωτογραφίες με ιδιωτικές στιγμές κληρικών απευθύνονταν σε έντιμους επιχειρηματίες – οι οποίοι είχαν καλές σχέσεις με την Εκκλησία – και τους ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να αποτρέψουν υποτίθεται κάτι τέτοιο. Μιλώντας για «βρωμιάρηδες κληρικούς που μπορεί να κάνουν ανεπανόρθωτη ζημιά στην Εκκλησία» και πρέπει να δοθεί «γράσο» και «μαρούλια» (υπονοώντας χρηματικά ποσά) για να μην παρουσιαστεί το συγκεκριμένο οπτικό υλικό.

Ξενοδοχείο για δομή

Επιπλέον μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ότι είχαν έλθει σε επαφή με διοικητή τοπικού νοσοκομείου – για τον οποίο υπάρχουν σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ενδείξεις χρηματισμού του – με σκοπό να στεγαστεί σε ξενοδοχείο συμφερόντων τους, εγκατάσταση κρατικής δομής η οποία φιλοξενεί άτομα με ψυχιατρικές παθήσεις. Με ένα από τα βασικά μέλη του κυκλώματος να δηλώνει – όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. – ότι «θα λειτουργεί ως “μεσάζων” στον χρηματισμό των δημόσιων λειτουργών, καθώς σε μηνιαία βάση η απόδοση των μαύρων χρημάτων θα γίνεται απευθείας στον ίδιο, ο οποίος θα τα προωθεί περαιτέρω».

Μάλιστα, όπως σημειώνεται, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος «καυχιέται στον συνομιλητή του για το βαρύ όνομα που έχει στον κύκλο των επώνυμων προσώπων των Χανίων και την ικανότητά του να απειλεί και να εκφοβίζει όποιον βρεθεί στον δρόμο του όσο ισχυρός και αν είναι. Ομως σε αυτήν τη διαδικασία με τη μεταφορά των ασθενών στο ξενοδοχείο φαίνεται να υπήρχαν εμπόδια από την τοπική αυτοδιοίκηση, με το μέλος του κυκλώματος να ακούγεται να λέει «επιστημονικό συμβούλιο;; τι είναι αυτές οι μα… ς; Δηλαδή τον επαίρνω τηλέφωνο, πρέπει να τον χέσω τον (σ.σ. άνθρωπο του δήμου) δεν το σηκώνει. Ο διοικητής του νοσοκομείου τα ‘χει πάρει βέβαια στο κρανίο, θα τον πάρει και αυτός να τον σκ…έσει. Και έχουν κάνει ένα μπάχαλο τρία, τέσσερα μαλα…α» . Συμπληρώνοντας για το ίδιο υψηλόβαθμο στέλεχος του Δήμου Χανίων που εμπόδιζε την υλοποίηση των σχεδίων του «του ‘χα ράψει κουστούμι εγώ, άμα τυχόν και έκανε ζημιά, του ‘χα ράψει κουστούμι».

Οσον αφορά την τοποθέτηση κληρικού της αρεσκείας του στη θέση του μητροπολίτη, το ίδιο μέλος του κυκλώματος φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να επικοινωνεί για μεσολάβηση με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο με τον οποίο φέρεται ότι είχαν πολυετή γνωριμία. Με τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης να αναφέρει στον Καμμένο (σ.σ. έχει δηλώσει ότι δεν προχώρησε σε καμιά κίνηση για αυτήν την υπόθεση) ότι «ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος, τον θέλει και η αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο».

Εντυπωσιάζει βεβαίως το γεγονός ότι ακολούθως ο συγκεκριμένος ποινικός ζητάει από τον κληρικό που υποβοηθά «ένα ιερό λείψανο και συγκεκριμένα τον ρωτάει πώς μπορεί να βρει ένα κομμάτι από το Τίμιο Ξύλο του πραγματικού Σταυρού του Ιησού (το οποίο βέβαια πίστευε ότι είχε διατηρηθεί στο πέρασμα των αιώνων για να παραδοθεί στον κρητικό ποινικό…). Ο κληρικός του απαντάει ότι «αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο και ότι ο ίδιος κατέχει μια ελάχιστη ποσότητα του Τίμιου Ξύλου, η οποία του παραδόθηκε από τον ίδιο τον Πατριάρχη». Ομως συμπληρώνει ότι «κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα αποδώσει γνήσιο τεμάχιο του Αγίου Λαζάρου, το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του». Με τον ποινικό συνομιλητή του να αμφισβητεί τη γνησιότητά του.

Τέλος, στις συνομιλίες ακούγεται το ίδιο κύκλωμα ποινικών να υπόσχεται παρεμβάσεις σε πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου έναντι αμοιβής 15.000 ευρώ, μια σπουδάστρια να ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών της σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ακόμη συμμετέχουν σε συζητήσεις με κρατουμένους για τη «θετική δικαστική εξέλιξη των υποθέσεών τους», ενώ σε μια άλλη περίπτωση συνομιλούν με αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να μη σταλούν αστυνομικές δυνάμεις σε επίθεση μπράβων που θα οργάνωναν οι ίδιοι ποινικοί.