Παρακολουθώ τις προσπάθειες του υπουργείου Μετανάστευσης να μαζέψει κάπως τα πράγματα στο ζήτημα των παράνομων μεταναστών-«προσφύγων» μέσω του νομοσχεδίου που θα φέρει προς ψήφιση μόλις ανοίξει η Βουλή. Η αντίφαση ανάμεσα σε μέχρι πρόσφατα πολιτικές της κυβέρνησης και τις διατάξεις και τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι πασιφανής. Ενώ η τρέχουσα κυβερνητική πρόθεση είναι να συγκρατήσει τις μεταναστευτικές ροές και να διευκολύνει τις επιστροφές πολλών παράνομων μουσουλμάνων στις χώρες τους, έρχεται σε αντίθεση με την τάση άλλων κυβερνητικών κλιμακίων (του Λιμενικού λ.χ.) που διαφημίζουν τη διάσωση εκατοντάδων παράνομων μεταναστών και τη μετακίνησή τους σε δομές φιλοξενίας μέσα στη χώρα.

Πολλοί δημοσιογράφοι αναφέρονται στις αντιθέσεις του υπουργού Μετανάστευσης με διάφορους προκατόχους του λόγω διαφορών στην ακολουθητέα πολιτική. Ουσιαστικά όμως αντίθεση υπάρχει με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που η πολιτική του στάση και οι μέχρι πρόσφατα δηλώσεις και πράξεις του προκάλεσαν την αθρόα ροή δήθεν προσφύγων στη χώρα και την εξέταση χιλιάδων αιτήσεων ασύλου. Με ποιανού την άδεια ή έστω την ανοχή ιδρύθηκαν και λειτούργησαν, με χρήματα του ελληνικού κράτους οι περισσότερες, δεκάδες ΜΚΟ που μέλημά τους είχαν την υποδοχή, στήριξη ή φροντίδα όλων αυτών των παράνομων μεταναστών ή αιτούντων άσυλο μουσουλμάνων; Κοντολογίς, ποιος τελικά ευθύνεται που όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε κάποια αποφασιστική πολιτική ανάσχεσης όλων αυτών των ροών προς τα ανυπεράσπιστα ουσιαστικά ελληνικά σύνορα; Ποιος έδινε οδηγίες να μην υπάρχει αντίθεση προς την τραγική πολιτική του διευθυντηρίου των Βρυξελλών να διατηρηθεί προς τα έξω η «ανθρωπιστική» φυσιογνωμία της ΕΕ – σε βάρος βέβαια της συνοχής των κοινωνιών των κρατών-μελών της;

Δεν είναι δυνατόν σε κάθε εξαγγελία του λεγόμενου επιτελικού κράτους να διατυμπανίζεται πως όλα γίνονται κατόπιν οδηγιών του Πρωθυπουργού κι όταν έρχονται τα αποτελέσματα η ευθύνη να βαρύνει τους σιωπηλούς μέχρι πρότινος υπουργούς. Ποιος λ.χ. ευθύνεται για το γεγονός πως τα άθλιο – μουσουλμανικής έμπνευσης – Σύμφωνο Μετανάστευσης (Migration Paco) του 0ΗΕ έχει ακόμη την υπογραφή της χώρας μας; Δίχως μάλιστα να έχει συζητηθεί ποτέ ενώπιον του ελληνικού λαού!

Η ουσία είναι πως τα όποια αυστηρά μέτρα για την αποτροπή παράνομων παραβιάσεων των συνόρων και τον έλεγχο της μουσουλμανικής πλημμυρίδας που κυριεύει τη χώρα είναι πλέον κάπως αργά για να είναι αποτελεσματικά. «Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα». Η κοινωνία έχει ήδη διαβρωθεί από αντιλήψεις που οδηγούν στην αντίθετη πορεία. Ακόμα κι έτσι πάντως, αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.