ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές θέσεις των προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές (οι οποίες έπαιξαν τον δικό τους ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών) ζήτησε με επιστολή του στον Νικήτα Κακλαμάνη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στόχος της πρότασης είναι, όπως έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «να ανταποκριθούμε στον τύπο και την ουσία της συνταγματικής επιταγής για τη στελέχωσή τους, προκειμένου αυτές να επιτελούν με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν». Ανέφερε, δε, και το ζήτημα της αυξημένης πλειοψηφίας, σημειώνοντας πως αυτή επιβάλλει την συναίνεση – και πως, προφανώς, μια ανοιχτή πρόσκληση, όπου θα μετρηθούν βιογραφικά και προσόντα, θα μπορούσε να τη διευκολύνει.

ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

Η είδηση ήταν ότι ο Θάνος Πλεύρης επιθεώρησε τις δομές σε Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα, Θήβα και Σχιστό στο πλαίσιο της προετοιμασίας των υπηρεσιών υποδοχής εν όψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου για την παράνομη μετανάστευση. Τα πλάνα και οι φωτογραφίες αφηγούνταν μια γνώριμη ιστορία: ανδρικά πρόσωπα πίσω από κάγκελα, φράχτες και πόρτες ασφαλείας. Μια φωτογραφία όμως έχει περισσότερο ενδιαφέρον – σε αυτήν ο υπουργός Μετανάστευσης συζητάει με εργαζομένους πάνω από τέσσερις μερίδες φαγητό. Ο ίδιος υπουργός που έγινε viral για τις απόψεις του πάνω στη διατροφή των μεταναστών προσπαθεί να «μαλακώσει» το τι είπε. Δεν νομίζω όμως ότι κατάφερε και τίποτα.

ΟΛΑ ΑΝΑΠΟΔΑ

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει πως όλα τα οργανωτικά του νέου κόμματος είναι έτοιμα και ο Τσίπρας τώρα έχει πιάσει τις πολιτικές. Οπως φαίνεται, θα τα κάνει όλα ανάποδα: πρώτα θα βρει τι λέει, θα εξηγήσει τις νέες θέσεις του για την Ελλάδα του 2030 και μετά θα βρει τα πρόσωπα που μπορούν (και θέλουν) να τις υπηρετήσουν. Αυτή η διαδικασία, πάντως, απαιτεί χρόνο που δεν είναι σίγουρο πως έχει ο πρώην πρωθυπουργός – όχι γιατί οι εκλογές μπορεί να έρθουν νωρίτερα, αλλά γιατί αυτού του είδους το ψάξιμο χρειάζεται πρόσωπα έμπειρα στο σκάουτινγκ. Και αυτά τη σήμερον ημέρα μπορεί να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα, αλλά όχι πιο εύκολα διαθέσιμα.

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Ενας από τους παρόντες της συνέντευξης Τύπου του Χάρη Δούκα για το αντιπολιτευτικό μέτωπο της ΚΕΔΕ – ανάμεσα σε αυτοδιοικητικούς πασοκικών φρονημάτων – ήταν και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Οχι με την ιδιότητα του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, αλλά με αυτή του δημοτικού συμβούλου της Αθήνας. Εχει και αυτό το ενδιαφέρον του, ειδικά αν κάποιος σημειώσει πως για το θέμα της Βασιλίσσης Ολγας και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η Νέα Αριστερά, έβγαλαν ανακοινώσεις υποστηρικτικές για την Πλατεία Κοτζιά. Φαίνεται ότι η επαφή εκεί είναι καλύτερη από αυτή που υπάρχει με τη Χαριλάου Τρικούπη –αυτό όμως δεν σημαίνει πως συμφωνούν στα υπόλοιπα. Μάλλον το αντίθετο.

ΑΠΟΡΙΑ

Ποιο παλιό στέλεχος της ΝΔ, με επιρροή σε όλες τις γαλάζιες τάσεις, έχει αναλάβει ρόλο στην αναζήτηση του αντικαταστάτη του Βεσυρόπουλου στην ΚΟ;