Ετος φυγής στη σύνταξη θα είναι το 2026. Ηδη σε 123.000 ανήλθαν οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ έως τα τέλη Ιουλίου 2025. Με τη συμπλήρωση επτά μηνών του τρέχοντος έτους, καταγράφεται μέσος όρος περίπου 17.500 νέων αιτήσεων ανά μήνα. Εφόσον διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός, έως το τέλος του 2025 εκτιμάται πως μπορεί να ξεπεραστεί το όριο των 200.000 αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης.

Τα 4 SOS πριν από τη συνταξιοδότηση είναι τα παρακάτω: