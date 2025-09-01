Σε συνέχεια των συνεννοήσεων του Σαββατοκύριακου ανάμεσα σε Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο και μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των εξ απορρήτων συνεργατών του, κλειδώνουν έως την Τετάρτη οι λεπτομέρειες της πρωθυπουργικής ομιλίας στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Μπροστά στη νέα πολιτική αφετηρία «υψηλών προσδοκιών», όπως περιγράφεται από γαλάζια στελέχη, στο νεοδημοκρατικό οικοσύστημα προεξοφλούν ότι ο κυρίαρχος άξονας της οικονομικής πολιτικής για το 2026 θα είναι εκείνος της μείωσης άμεσων φόρων (διαφημίζουν άλλωστε οι κυβερνώντες) και, όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο, θεωρούν λέξεις – κλειδιά την «καθημερινότητα» και τη «σταθερότητα».

Μόνο που όσα λένε στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας σχετικά με τις προσδοκίες που καλλιεργούνται από τα «κεντρικά» ως προς την επιχείρηση ανασύνταξης του κυβερνώντος κόμματος, μαρτυρούν ότι η ανασφάλεια και οι ανησυχίες είναι μεγαλύτερες από τις (όποιες) βεβαιότητες. Η κυβέρνηση ρίχνει βάρος στο πακέτο ΔΕΘ αλλά το εσωτερικό κλίμα μετά την αυγουστιάτικη ανάπαυλα είναι μόνο φαινομενικά βελτιωμένο. Οσο παραμένουν στην κοινωνία οι εστίες δυσαρέσκειας και κόπωσης τόσο περισσότερο βράζει το γαλάζιο καζάνι – με εντεινόμενες και τις προσωπικές ανησυχίες των στελεχών για την επόμενη ημέρα τους σε ένα περιβάλλον κυβερνητικής φθοράς. Εξάλλου υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη έφυγαν φέτος για τις διακοπές τους σε μάλλον βαριά ατμόσφαιρα – αποτέλεσμα όχι μόνο των πιέσεων που κατέδειξαν οι καλοκαιρινές μετρήσεις αλλά και ειδικότερα της δυσφορίας που είχαν προκληθεί με το φιάσκο της ψηφοφορίας επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η 89η ΔΕΘ αντιμετωπίζεται ως μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Μαξίμου για να γυρίσει το κλίμα υπέρ του, με στελέχη σε κυβέρνηση και κόμμα να προειδοποιούν ότι μια δέσμη μέτρων από μόνη της δεν αρκεί. «Χρειαζόμαστε ανανεωμένο αφήγημα. Να δείξουμε ότι διορθώνουμε την τροχιά μας, ότι ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε» λέει βουλευτής στην Αττική. Είναι ένα από τα μέλη της ΚΟ που δεν θα αναχωρήσει καν από την εκλογική περιφέρειά του για να ανηφορίσει προς τη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο – κάτι που επιβεβαιώνει ότι θα υπάρχουν ξανά απουσίες από το Βελλίδειο, όπως υπήρξαν για πρώτη φορά πέρυσι, λίγους μήνες μετά την απρόσμενη αποτυχία του 28% στην ευρωκάλπη.

Από τη στιγμή που η κυβέρνηση παραμένει για μήνες – λίγο πάνω, λίγο κάτω – σε περιβάλλον ευρωεκλογών στην εκτίμηση ψήφου, η γαλάζια συνοχή παραμένει ζητούμενο. Στο παρασκήνιο διαμορφώνονται δύο κατηγορίες ανησυχούντων:

Στην πρώτη είναι όσοι, αγωνιώντας για «κομμένες γέφυρες εμπιστοσύνης» με την παραδοσιακή βάση της ΝΔ, χρεώνουν ευθύνες (συχνά και ονομαστικά) στους συνεργάτες του Μητσοτάκη – πέραν της γκρίνιας που σταθερά καταγράφεται για υπουργούς και υφυπουργούς. «Δεν βλέπω στιβαρό επιχειρησιακό – πολιτικό κέντρο. Αν δεν βρούμε στρατηγική, δεν θα μπορέσουμε να πείσουμε την κοινωνία» επισημαίνει βουλευτής της περιφέρειας, κρατώντας στάση αναμονής για το πλαίσιο που θα βάλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αλλος συνάδελφός του το λέει πιο κοφτά: «Οταν ο Μητσοτάκης σκεφτεί ανασχηματισμό, ας αρχίσει καλύτερα από το Μαξίμου», περιγράφοντας ότι η επαφή κινείται στο επίπεδο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και δύσκολα πια σε χαμηλότερο επίπεδο, φωτογραφίζοντας τις αποστάσεις μελών της ΚΟ με στελέχη όπως ο Ακης Σκέρτσος και ο Γιώργος Μυλωνάκης. Στη δεύτερη κατηγορία είναι όσοι ρίχνουν το βάρος στις κυβερνητικές πολιτικές, ζητώντας εντατική φροντίδα «της ραχοκοκαλιάς της παράταξης» για επανασυσπείρωση. Ενδεικτικές οι πληροφορίες ότι στην κυβερνητική έδρα έχουν μεταφερθεί συγκεκριμένα αιτήματα από βουλευτές: τα στελέχη της Θεσσαλονίκης για παράδειγμα ζήτησαν ευθέως από τον Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη συνάντησή τους να δώσει έμφαση στην οικογένεια (ο ίδιος δεσμεύτηκε γι’ αυτό, χωρίς να αποκαλύψει κάτι), ενώ στον γαλάζιο κατάλογο είναι επιπλέον οι ένστολοι, οι αγρότες, οι νέοι.

Δυστοκία για την ΚΟ

Από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις βουλευτών δεν λείπει και η καθυστέρηση στην επιλογή νέου γραμματέα ύστερα από τον αδόκητο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Οι συνθήκες σύγκλησης συνεδρίασης της ΚΟ δεν κρίνονται κατάλληλες στην παρούσα φάση, με τον Μητσοτάκη ελπίζει ότι η παρουσία της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη θα αμβλύνει και το εσωτερικό κλίμα, ξορκίζοντας ένα φθινόπωρο με νέο κύμα έκφρασης εσωκομματικής κριτικής είτε μέσω κοινοβουλευτικών ερωτήσεων είτε με αιχμές σε δημόσιες εμφανίσεις. Εκτιμάται ότι εφόσον βρεθεί «μαέστρος» για την ΚΟ, θα ανακοινωθεί η τοποθέτησή του και έπειτα θα επικυρωθεί σε συνεδρίαση, όμως έως χθες διαπιστωνόταν δυστοκία. Η επιλογή της Ζέττας Μακρή που φερόταν ως φαβορί δεν προχώρησε όσο άνετα ενδεχομένως περίμενε το Μαξίμου, με αποτέλεσμα οι ζυμώσεις να εξελίσσονται – μαζί με την ονοματολογία που περιλαμβάνει εσχάτως τον Γιώργο Στύλιο, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, τη Ζωή Ράπτη. Σε κάθε περίπτωση εξετάζονται στελέχη με κοινοβουλευτική εμπειρία από το 2015 και πίσω. Και οι προκλήσεις δεν σταματούν. Από τη μία έρχονται εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες για τις τοπικές οργανώσεις της ΝΔ με βουλευτές να σχολιάζουν ήδη δηκτικά με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το πώς και ποιοι ελέγχουν και επιλέγουν πρόσωπα σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Από την άλλη εκκρεμεί μια «απάντηση» του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην επιλογή του Μητσοτάκη να τραβήξει διαχωριστική γραμμή από τη «μακάρια ακινησία» στην εξωτερική πολιτική, βάζοντας στο στόχαστρο την περίοδο διακυβέρνησης του Μακεδόνα.