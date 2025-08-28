Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπας στις 5 Σεπτεμβρίου αναμένεται να μιλήσει στο Economist, στο Βελλίδειο. Ακριβώς την επόμενη μέρα, στις 6 του μηνός, πάλι στο Βελλίδειο, μιλάει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του.

Η διαφορά του ενός 24ώρου ανάμεσα στις δύο ομιλίες δίνει μια ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην παρουσία κυρίως του Αλέξη Τσίπρα.

Πιο κοντά το νέο κόμμα

Όπως είπε, η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή εκεί θα υπάρξει αντιπαράθεση ενώ ο κ. Τσίπρας αναμένεται να κάνει ένα ακόμα βήμα προς το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει.

Ο Αλέξης Τσίπρας περισσότερο αναμένεται να κινηθεί σε ιδεολογικό επίπεδο, παρουσιάζοντας το όραμά του, και να στρώσει το δρόμο για να κάνει την ανακοίνωση του κόμματός του μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Όπως είπε η Χριστίνα Κοραή, η ΝΔ δεν φοβάται πως θα χάσει ψήφους από τι νέο κόμμα Τσίπρα καθώς εκτιμούν πως τα ποσοστά που θα λάβει θα τα έχει πάρει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.