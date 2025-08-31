Μετά την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε με ανακοίνωσή του, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

Στην τοποθέτησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως «ο τόπος κάηκε για άλλη μια χρονιά, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για προετοιμασία άνευ προηγουμένου», ενώ τονίζει ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε διπλωματικό “παραπαίδι” αντιμετωπίζοντας συνεχείς αποτυχίες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, κάνει λόγο για εκτίναξη της ακρίβειας και καταστάσεις όπου οι λογαριασμοί ρεύματος προκαλούν ανησυχία στα νοικοκυριά, την ώρα που ο πρωθυπουργός, όπως υποστηρίζει, «στο κυριακάτικο μήνυμά του παρουσιάζει μια ακόμη έκθεση ιδεών, ευδιάθετος σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Σφοδρή επίθεση για ενεργειακή πολιτική και κόστος διαβίωσης

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι, αντί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ενεργειακή φτώχεια, προωθεί πολιτικές υπέρ των καρτέλ της ενέργειας. «Η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται κατά το ένα τρίτο κι αυτός μονάχα ελπίζει σε πτώση τιμών, ενώ ξέρει ότι σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ αλλάζει την τιμολόγηση προς το χειρότερο με την αλλαγή της κλίμακας, με παράταση δύο μηνών για να μη χαλάσει την κυβερνητική φιέστα στη ΔΕΘ. Στο τέλος μένει μόνο η διαβεβαίωση ότι μέσω ενδεχόμενων νέων επιδομάτων θα διασφαλίσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, «πουλώντας» ταυτόχρονα εκδούλευση στα νοικοκυριά».

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις σχετικά με υγεία, εκπαίδευση και εργασία

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται και στη στάση του πρωθυπουργού για το πρόσφατο συμβάν στην Αίγινα, αλλά και στα ζητήματα της εργασίας και της εκπαίδευσης. Όπως σημειώνεται, «τι να περιμένει ο ελληνικός λαός όταν ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στην τραγωδία της Αίγινας, ισχυριζόμενος ότι οι οδηγοί ασθενοφόρων επαρκούν, παρά τα στοιχεία που δείχνουν το αντίθετο». «Η κυβέρνησή του επιμένει να μη κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά τις φταίνε όσοι βγάζουν τις βάρδιες» σημειώνεται.

Επιπλέον, κατακρίνει τον πρωθυπουργό για τους επαίνους σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. «Ταυτόχρονα, έχει το θράσος να εκθειάσει τις εξελίξεις με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν γελάει και ο κάθε πικραμένος με το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε.Την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης εκθειάζει το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησής του, το οποίο νομιμοποιεί την εργοδοτική αυθαιρεσία μόνο και μόνο επειδή αυτή υπάρχει, ενώ προετοιμάζει τις νέες παρανομίες που κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθούν στη βάση της κυβερνητικής λογικής, σε βάρος των μισθών, του ωραρίου εργασίας, των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη» αναφέρεται ακόμα στη σχετική ανακοίνωση.