Θέμα σοβαρής ασφάλειας και συντήρησης των ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία φέρνει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου και ομάδα βουλευτών, απευθύνοντας ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας. Αφορμή στάθηκε το πρόσφατο περιστατικό πτώσης ανελκυστήρα στο Νοσοκομείο “Γεννηματάς”, όπου μια εργαζόμενη τεχνολόγος βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν σοβαρό κίνδυνο, ενώ μετέφερε βαρύ ακτινολογικό εξοπλισμό.

Η αντιπολίτευση επισημαίνει ότι τέτοια συμβάντα αναδεικνύουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την επάρκεια των ελέγχων, τη διαφάνεια, την λογοδοσία αλλά και την προστασία του προσωπικού και των ασθενών. Μάλιστα, αναφέρεται εκτενώς στη διαχείριση του περιστατικού από τη Διοίκηση του νοσοκομείου, καταγγέλλοντας απόπειρα εργασιακού εκφοβισμού σε βάρος της εργαζομένης μέσω της εκδικητικής ανάκλησης της άδειας της μετά το συμβάν.

Πολλαπλά περιστατικά πτώσης ανελκυστήρων το τελευταίο διάστημα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταθέτουν οι βουλευτές, το συμβάν στο “Γεννηματάς” αποτελεί μέρος μιας ανησυχητικής αλυσίδας περιστατικών:

Στις 9 Ιανουαρίου 2025, στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”, ανελκυστήρας έπεσε από τον πρώτο όροφο στο υπόγειο, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα, εκ των οποίων ένας ασθενής μετά από επέμβαση και η συνοδός του.

Στις 15 Ιανουαρίου στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” καταγράφηκε παρόμοιο περιστατικό με γιατρό που εκτελούσε εφημερία. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά πτώσης ανελκυστήρων αποτελούν απόδειξη μιας ευρύτερης υποβάθμισης των τεχνικών υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων, σημειώνοντας ότι η κατάσταση αυτή σχετίζεται με χρόνιες ελλείψεις συντήρησης, υποχρηματοδότηση, πολιτικές ιδιωτικοποίησης κρίσιμων υπηρεσιών και *σχεδιασμένες στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης* που, όπως υποστηρίζουν, έχουν ως αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο εργαζόμενοι και ασθενείς.

Αμφισβήτηση του περιστατικού και εργοδοτική πίεση

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσπάθεια του υπουργείου να αμφισβητήσει το συμβάν στο “Γεννηματάς”. Παρά την επίσημη στάση του υπουργού, φωτογραφίες από το φρεάτιο του ανελκυστήρα επιβεβαιώνουν το συμβάν, αναφέρουν οι βουλευτές. Η εργαζόμενη που βρέθηκε στον ανελκυστήρα ενημέρωσε αμέσως τους ανωτέρους της για το περιστατικό, έδρασε με επαγγελματισμό προστατεύοντας άλλους χρήστες του ασανσέρ, και προχώρησε σε καταγγελία.

Όμως, αντί αναγνώρισης, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, Πάνο Παπανικολάου, η διοίκηση του νοσοκομείου επέλεξε να ανακαλέσει εκδικητικά την άδειά της, σε μια απόπειρα εργασιακής πίεσης. Το γεγονός μάλιστα τεκμηριώνεται με σχετικό διοικητικό έγγραφο που αναγνωρίζει την ύπαρξη “σοβαρών λόγων ασφάλειας”.

Αιτήματα για απαντήσεις και λογοδοσία

Με σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων, η αξιωματική αντιπολίτευση καλεί τον υπουργό Υγείας να απαντήσει για:

Την επίσημη επιβεβαίωση του περιστατικού στο “Γεννηματάς” και την πορεία της διερεύνησής του.

Το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που φέρεται να έχει διαταχθεί.

Τη συντηρήτρια εταιρεία του ανελκυστήρα και την πιστοποίησή της σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Την ημερομηνία και το αποτέλεσμα του τελευταίου τεχνικού ελέγχου και τα σχετικά πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας.

Τα μέτρα του υπουργείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των αυξανόμενων συμβάντων πτώσης ασανσέρ στα δημόσια νοσοκομεία και τον μηχανισμό ελέγχου των υποδομών υγείας.

Τις απαντήσεις του υπουργείου στις καταγγελίες για διοικητική πίεση προς την εργαζόμενη που κατήγγειλε το περιστατικό.

Τον σχεδιασμό για την αναβάθμιση και πιστοποίηση των τεχνικών υποδομών των νοσοκομείων και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Το θέμα των ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και αναμένεται να αποτελέσει πεδίο σοβαρής πολιτικής αντιπαράθεσης, ιδίως ενόψει της συνεχιζόμενης ανησυχίας εργαζομένων και ασθενών για τη λειτουργία των υποδομών υγείας στη χώρα.