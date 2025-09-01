Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ για μισθούς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συντάξεις. Ο νέος φορολογικός χάρτης για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ποιοι και τι θα κερδίσουν. Παρεμβάσεις και στη φορολόγηση των ενοικίων.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο του πακέτου της ΔΕΘ καθώς πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση να στοχεύει στο να δώσει μία οικονομική ανάσα σε συνταξιούχους, μεσαία τάξη και οικογένειες.

Στόχο των μέτρων που θα ανακοινωθούν είναι αυτά να φανούν άμεσα στην τσέπη των πολιτών καθώς ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του έκανε σαφές ότι πρέπει «τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας».

Τι θα περιλαμβάνει η «βαλίτσα» του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Αύξηση στο βασικό αφορολόγητο όριο

«Το ετήσιο όφελος θα είναι κάπου στα 123 ευρώ», είπε ο φοροτεχνικός Νίκος Φραγκιαδάκης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Από 8.632€ -> 10.000€ για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες

Έξτρα αφορολόγητο όριο για οικογένειες με παιδιά (+1.000€ – 2.000€ / παιδί)

Υψηλό αφορολόγητο για πολύτεκνους, με πλήρη απαλλαγή φόρου έως 40.000€ εισόδημα

Αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων

Ενδιάμεσος συντελεστής (15%) μεταξύ του 9% για εισοδήματα έως 10.000€ και του 22% για εισοδήματα 10.001€ -20.000€

Επιβολή του ανώτατου συντελεστή 44% στα 50.000 ή 55.000€ (από τα 40.000€)

Αναπροσαρμογή στη φορολογία για τα εισοδήματα από ενοίκια

Μείωση εισαγωγικού συντελεστή στα ενοίκια έως 12.000€ προς το 7,5%

Νέος ενδιάμεσος συντελεστής για ενοίκια 12.000 € – 35.000€

Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%

Κύριες συντάξεις

Νέα ετήσια αύξηση (2,5% – 2,7%) από 1/1/2026