Fontana di Trevi

Είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο πολυφωτογραφημένα σιντριβάνια όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Χτίστηκε το 1762 στη Ρώμη και στο κέντρο του σιντριβανιού δεσπόζει το γλυπτό του Ωκεανού. Η παράδοση με τη ρίψη νομισμάτων αποφέρει κάθε χρόνο τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ, χρήματα που διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Jet d’ Eau

Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα ορόσημα της Γενεύης, που μάλιστα έχει περίπου 150.000 αναρτήσεις στο Instagram. Ο εμβληματικός πίδακας της ελβετικής πόλης αντλεί 500 λίτρα νερό ανά δευτερόλεπτο, με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα, σε ύψος 140 μέτρων πάνω από τη λίμνη Λεμάν.

Cascada Monumental

Το σιντριβάνι στο πάρκο Ciutadella στη Βαρκελώνη, με τα μυθολογικά πλάσματα και τα μεγαλοπρεπή γλυπτά, δημιουργήθηκε το 1881 κι ένας από τους εθελοντές – φοιτητές που φέρεται να συνέβαλε στη σχεδίασή του ήταν ο ίδιος ο Γκαουντί, ο οποίος επικεντρώθηκε στο υδάτινο στοιχείο.

Fontana di Quattri Fiumi

(Κρήνη των Τεσσάρων Ποταμών)

Βρίσκεται στο κέντρο της Πιάτσα Ναβόνα στη Ρώμη, δημιουργήθηκε το 1651 από τον αρχιτέκτονα και γλύπτη Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι. Στο σιντριβάνι απεικονίζονται οι τέσσερις μεγάλοι ποταμοί: ο Νείλος της Αφρικής, ο Δούναβης της Ευρώπης, ο Γάγγης της Ασίας και ο Ρίο ντε λα Πλάτα της Αμερικής.

Το Σιντριβάνι των Τριτώνων

Το επιβλητικό σιντριβάνι βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την είσοδο της πρωτεύουσας της Μάλτας, Βαλέτα. Κατασκευάστηκε στα μέσα του 20ού αιώνα, με τους τρεις μυθικούς Τρίτωνες να στηρίζουν έναν γιγάντιο δίσκο, αποτελώντας διαχρονικά το κατεξοχήν σύμβολο της πόλης.