Μόνο τυχαίο δεν ήταν το πέρασμα της ινδικής φρεγάτας από τη Σούδα και η συνεκπαίδευσή της με την πυραυλάκατο «Ρίτσος» στην περιοχή της Κρήτης, αναφέρουν ινδικές στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στα «ΝΕΑ». Η Ινδία είναι εξοργισμένη με την Τουρκία μετά την πρόσφατη σύγκρουση με το Πακιστάν, καθώς η ενίσχυση του Ισλαμαπάντ από την Άγκυρα με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar έβαλε πρόσθετα εμπόδια στον ινδικό στρατό και έθεσε σε κίνδυνο και τις ζωές αμάχων. Όπως αναφέρουν ινδικές στρατιωτικές πηγές, περί τα 300 με 400 τουρκικά drones μεταξύ των οποίων Bayraktar, Byker YIHA III και μικροdrones, καταρρίφθηκαν από την ινδική αεράμυνα. Σε αυτό το φόντο το Νέο Δελχί είναι αποφασισμένο να στηρίξει την Αθήνα ενάντια στην αναθεωρητική πίεση που δέχεται από την Άγκυρα, την οποία θεωρεί πλέον ανοιχτά αντίπαλό της, όπως και το Πακιστάν. Επισημαίνεται πως κατά τη διάρκεια της τελευταίας ελληνοτουρκικής κρίσης, το 2020, το Πακιστάν είχε στείλει ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών P-3 που είχε παραβιάσει τον Ελληνικό Εναέριο Χώρο στην περιοχή του Καστελλόριζου αρκετές φορές μέσα σε λίγες ημέρες, αναγκάζοντας την Ελλάδα να προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας. Συχνά-πυκνά, δε, πακιστανικά πολεμικά πλοία μπαίνουν στη Μεσόγειο και προχωρούν σε ασκήσεις με πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, ακονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεταξύ τους συνεργασία, η οποία πλέον πρέπει να τονίσουμε πως έχει ανέβει σε άλλο επίπεδο, καθώς το Πακιστάν έχει παραγγείλει σωρεία τουρκικών οπλικών συστημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο η Αθήνα αντιμετωπίζει θετικά την πρόθεση της Ινδίας να αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο με μετασταθμεύσεις μαχητικών της στη Σούδα και ναυλοχήσεις πολεμικών της πλοίων στην Σούδα. Να θυμίσουμε πως πέρυσι βρέθηκε στην Ινδία ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης και ως αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης ήδη είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο πολυεπίπεδο πλέγμα συνεργασίας με τη συμμετοχή της Ινδίας σε διακλαδικές ασκήσεις, με τη συμμετοχή της στην DEFEA, με τη συνεργασία των Υπηρεσιών Πληροφοριών, με την υπογραφή διμερούς συνεργασίας για την υπηρέτηση θέσεων, με την πρόθεση για άμεση τοποθέτηση ΑΚΑΜ στην Αθήνα, την οποία οι Ινδοί υποσχέθηκαν στον ΑΓΕΕΘΑ πως θα γίνει από φέτος, και πολλά άλλα, συμπεριλαμβανομένης της γενικότερης συνεργασίας για τα τεκταινόμενα γεωστρατηγικά στον Δυτικό Ινδικό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, τονίζει ανώτατη στρατιωτική πηγή που μίλησε σχετικά στα «ΝΕΑ», ότι το Νέο Δελχί έχει κάνει άνοιγμα στην αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει πως ελληνική φρεγάτα, ελληνικά μαχητικά, κομάντος των ειδικών δυνάμεων και επιτελείς συμμετείχαν σε ασκήσεις στην Ινδία πρόσφατα.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΚΑΣΙΑΜΗΣ