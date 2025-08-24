Η εθνική υπηρεσία ερευνών της Ινδίας προχώρησε στην έναρξη ποινικής έρευνας κατά του Ανίλ Αμπάνι και άλλων προσώπων, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η State Bank of India (SBI), η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Ο Αμπάνι και οι συνεργάτες του κατηγορούνται για εμπλοκή σε υπόθεση απάτης.

Ο Ανίλ Αμπάνι, αδελφός του Μουκές Αμπάνι – του πλουσιότερου ανθρώπου στην Ασία – διατηρεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ο ενεργειακός και ο αμυντικός κλάδος.

Σύμφωνα με τη μήνυση της SBI, ο Ανίλ Αμπάνι και η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Reliance Communications φέρονται να χρησιμοποίησαν «ψευδείς δηλώσεις» και «απάτες» για να αποκτήσουν τραπεζική χρηματοδότηση. Η τράπεζα καταγγέλλει ότι τα δανειακά κεφάλαια που χορηγήθηκαν, «ιδιοποιήθηκαν» μέσω συναλλαγών που παραβίαζαν τους όρους των συμφωνιών. Σημειώνεται ότι η Reliance Communications πλέον έχει κηρύξει πτώχευση, υπό το καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Η SBI εκτιμά ότι οι πράξεις αυτές κόστισαν στην τράπεζα 29,29 δισεκατομμύρια ρουπίες — ποσό που αγγίζει τα 286 εκατομμύρια ευρώ.

Ενδελεχής εξέταση της υπόθεσης

Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της Ινδίας (CBI) έχει δεσμευτεί πως η καταγγελία της τράπεζας θα εξεταστεί «σε βάθος». Οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους τόσο στα κεντρικά γραφεία της Reliance Communications όσο και στην κατοικία του Ανίλ Αμπάνι, στο πλαίσιο της έρευνας.

Εκπρόσωπος του επιχειρηματία δήλωσε ότι ο ίδιος «διαψεύδει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» και ότι «θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, όπως οφείλει». Επισημάνθηκε, επίσης, πως οι επίμαχες πράξεις ανάγονται σε μια δεκαετία και πλέον πριν, ενώ ο Αμπάνι διατελούσε «μη εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας και δεν εμπλεκόταν στην καθημερινή διαχείρισή της». Παράλληλα, ο εκπρόσωπος υπενθύμισε πως η SBI απέσυρε τις μηνύσεις εναντίον άλλων πέντε μη εκτελεστικών διευθυντών, όχι όμως και σε βάρος του Ανίλ Αμπάνι.

Υπόθεση Rafale και προηγούμενες καταγγελίες

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ανίλ Αμπάνι τίθεται στο στόχαστρο της κριτικής. Πριν επτά χρόνια, ο πολιτικός Ραχούλ Γκάντι είχε κατηγορήσει τόσο τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι όσο και τον επιχειρηματία για «ύποπτες συναλλαγές» σχετικά με την αγορά γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας το 2018 απέρριψε το αίτημα για περαιτέρω έρευνα, τονίζοντας πως δεν υπήρχε «κανένα ουσιαστικό στοιχείο» που να μαρτυρά «εμπορική ευνοιοκρατία υπέρ κάποιας πλευράς εκ μέρους της ινδικής κυβέρνησης».