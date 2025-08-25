Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 43 τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη βόρεια πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα παιδί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με όχημα τύπου καρότσας που μετέφερε ινδουιστές προσκυνητές. Η σύγκρουση προκάλεσε ακαριαίο θάνατο σε αρκετούς επιβάτες του οχήματος και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Σοβαρά οι τραυματίες, μάχη για να κρατηθούν στη ζωή

Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή Μπουλαντσάρ, Ντινές Κουμάρ Σιγκ, «τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση» και έχουν μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο, όπου λαμβάνουν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, δίνοντας προτεραιότητα στη φροντίδα των τραυματιών και την υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων.