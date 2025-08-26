Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) βρίσκεται και πάλι η Ελλάδα, όπως αναφέρει το Politico σε ρεπορτάζ του για την έρευνα όσον αφορά πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ύψους τουλάχιστον 11,9 εκατ. ευρώ, σε ένα και μόνο έργο ανακύκλωσης. Το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων έχει βάλει, ούτως ή άλλως, πολλές φορές τη χώρα μας στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών, με υποθέσεις που έχουν φτάσει σε επαναλαμβανόμενα και τεράστια πρόστιμα της Κομισιόν και σε δικαστικές αποφάσεις του ΔΕΕ. Μιλάμε για πρόστιμα που αγγίζουν τα 230 εκατ. ευρώ. Αλλά, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, οι κοινοτικές υπηρεσίες θεωρούν ότι η Αθήνα δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης, αφού από τις 19 ανοικτές υποθέσεις παράβασης κατά της Ελλάδας σε περιβαλλοντικά θέματα οι έξι αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Διόλου τυχαία, λοιπόν, η συγκεκριμένη έρευνα της EPPO αφορά τη λειτουργία των κέντρων ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απουσίας ελέγχων για το τι συμβαίνει με τα απορρίμματα που συλλέγονται, κι ακολουθεί εκθέσεις ελέγχου που ανατέθηκαν από την ΕΕ σε έλληνες ελεγκτές οι οποίοι, όπως αποκαλύπτει το Politico, εντόπισαν παρατυπίες στο κόστος του έργου και στον τρόπο λειτουργίας του.

Οι παρατυπίες και ο διαγωνισμός

Πώς εμπλέκεται σε αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Διότι το έργο, συνολικού κόστους 220 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ μέσω Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Και ενδεικτικό για τις παρατυπίες είναι ότι η σχετική έκθεση που επικαλείται το Politico αναφέρει ότι «δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση από τον ΕΔΣΝΑ (φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αττικής) για το τι συμβαίνει με τα απορρίμματα μετά τη συλλογή τους», προσθέτοντας ότι δεν έχουν δημιουργηθεί καν όλες οι αποθήκες της ιδιωτικής εταιρείας στις οποίες υποτίθεται ότι θα μεταφέρονταν για να ανακυκλωθούν. Να πούμε, βέβαια, ότι αυτές οι παρατυπίες δεν διαπιστώνονται για πρώτη φορά. Κοινοτική ελεγκτική επιτροπή είχε επιβάλει στον ΕΔΣΝΑ το 2023 να επιστρέψει 2,9 εκατ. ευρώ, αφού εντόπισε «σοβαρές παρατυπίες» στη σύμβαση που ανατέθηκε στην ελληνική εταιρεία που είχε κερδίσει τον διαγωνισμό, παρότι – όπως υποστηρίζει το Politico – πρότεινε κόστος για τα περίπτερα περίπου πέντε φορές υψηλότερο από αυτό που θα προέκυπτε με βάση τις τιμές αγοράς.

Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα κίνηση, με το άνοιγμα της Βουλής, για το ζήτημα της απόρριψης της Προανακριτικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζει και το ΠΑΣΟΚ, με αιχμή την «ψηφοφορία – παρωδία» της 30ής Ιουλίου, όπως τη χαρακτηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη, με τις επιστολικές ψήφους. Θυμίζω ότι πρόκειται για την ψηφοφορία επί των αιτημάτων για έρευνα για τυχόν αδικήματα των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη στη βάση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είχαν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και οι ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει, λοιπόν, να θέσει ζήτημα στην επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, υποστηρίζοντας ότι δεν παρήγαγε αποτέλεσμα και άρα εκείνο το αίτημα δεν έχει τυπικά απορριφθεί. Την πλειοψηφία, βέβαια, στη Διάσκεψη την έχει η ΝΔ, άρα πρακτικά μάλλον δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά. Οπότε κρατούν και στη Χαριλάου Τρικούπη ανοιχτό το ενδεχόμενο επανακατάθεσης του αιτήματος για Προανακριτική, όπως σκοπεύει να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κι ένα αίτημα για κάλπες

Παράλληλα, ένα άλλο θεσμικό ζήτημα που ανοίγει εκ νέου το ΠΑΣΟΚ με ερώτηση του Παναγιώτη Δουδωνή προς τον Θεόδωρο Λιβάνιο είναι η αναπλήρωση των τριών εδρών των «Σπαρτιατών» που εξέπεσαν στο Εκλογοδικείο. Ο Δουδωνής ζητάει, επί της ουσίας, από τον υπουργό Εσωτερικών να προκηρυχθούν επαναληπτικές εκλογές για την πλήρωση των τριών κενών εδρών στις περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νότιου Τομέα Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές. Επισημαίνω ότι το ΑΕΔ είχε σημειώσει στο σκεπτικό της απόφασης ότι δεν απαιτούνται εκλογές, όμως ο Δουδωνής σημειώνει πως «η όποια παρεμπίπτουσα κρίση σχετικά με την πλήρωση των εδρών δεν παράγει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα για την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία, πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχει ρητή και ειδική συνταγματική επιταγή».

Η ΟΝΝΕΔ ετοιμάζει συνέδριο

Το συνέδριο της ΝΔ έχει, ως γνωστόν, αναβληθεί. Ετοιμάζεται όμως, μαθαίνω, το συνέδριο της ΟΝΝΕ∆ για τις αρχές Οκτωβρίου, ώστε να συμπέσει με τα 51α γενέθλια της ΝΔ και τις εορταστικές της εκδηλώσεις. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της νεολαίας που έχει συγκαλέσει ο πρόεδρός της Ορφέας Γεωργίου για την επόμενη Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα βρίσκεται σε κινητοποίηση σύσσωμη η παράταξη για τα εγκαίνια της ∆ΕΘ και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρεμπιπτόντως, μια και τον ανέφερα, ο Γεωργίου θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της «γαλάζιας» νεολαίας και η δεύτερη θητεία του θεωρείται εν πολλοίς κλειδωμένη.