Αντιμέτωπη με άλλη μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ξανά η κυβέρνηση, αυτήν τη φορά όπως αποκαλύπτει το Politico, ερευνάται για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, 12 σχεδόν εκατ. ευρώ, σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για πιθανή κακοδιαχείριση 11,9 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινητοποιείται μετά από καταγγελίες για σκανδαλώδη κοστολόγηση του κάθε σπιτιού ανακύκλωσης ακόμη και τέσσερις φορές πάνω από ό,τι στοιχίζουν σε χώρες της Ευρώπης, καθώς και για αδιαφάνεια στη διαχείριση των απορριμμάτων. «Το ότι υπάρχει μια καταγγελία –δεν το γνωρίζω αυτό που με ρωτάτε– δεν σημαίνει ότι συνιστά και ποινική υπόθεση με αποδείξεις και στοιχεία. Κάθε καταγγελία υποχρεωτικά ερευνάται παράσχονται εξηγήσεις και αν θεωρεί η δικαιοσύνη ότι πρέπει να προχωρήσει, προχωράει», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από κτηνοτρόφους στο Ηράκλειο Κρήτης

Την ίδια ώρα, κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται στον απόηχο του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της δικογραφίας που έστειλε στη Βουλή η Ευρωπαία Εισαγγελέας με τα ονόματα των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαιώνει, ότι από τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι επιδοτήσεις. «Τέλος του μήνα αρχές Σεπτεμβρίου πιστεύω θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τις πληρωμές οι οποίες θα γίνουν με ένα υψηλό ρυθμό συχνότητας. Πολύ σύντομα πολλές πληρωμές», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Από το επόμενο μήνα θα αρχίσουν να αποστέλλονται και τα πρώτα «ραβασάκια» για επιστροφές χρημάτων από όσους πήραν παράνομα ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ανοιχτή πληγή. Εκτυλίσσεται και αποκαλύπτεται ένα πάρτι», είπε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς. «Ο αγρότης δεν γνωρίζει κάτι το απλό. Δεν γνωρίζει για ποιο λόγο κάθε χρόνο παίρνει μικρότερη επιδότηση. Βλέπει κάθε χρόνο η επιδότησή του να μειώνεται και δεν ξέρει και το λόγο», είπε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

Στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου Οικονομικών έχει μπει και ο ΕΛΓΑ για παράνομες αποζημιώσεις αγροτών λόγω φυσικών καταστροφών, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, που οι κτηνοτρόφοι της μαστίζονται αυτή την περίοδο από την ευλογιά των προβάτων.