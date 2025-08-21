Δύο και σήμερα για την εκκίνηση του Ολυμπιακού στη Super League κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Και όπως είναι λογικό; Η ένταση στον Ρέντη ανεβαίνει για αυτή την πρώτη αγωνιστική αποστολή που αναμένεται να διεξαχθεί σε συνθήκες «ειδικές». Στο «κεκλεισμένων» Γ. Καραϊσκάκης. Με απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών. Και το κυριότερο: απέναντι σε έναν αντίπαλο που πέρυσι υπενθύμισε πως αν του δοθεί η ευκαιρία είναι κανονικός μπελάς, παίζοντας με υπομονή «πίσω από την μπάλα».

Ναι, η μοναδική ελληνική ομάδα που δεν κατάφεραν οι Ερυθρόλευκοι να νικήσουν στη μαγική σεζόν των 100 χρόνων τους. Πήραν έναν βαθμό στο μάξιμουμ των έξι και έχασαν τέσσερις από τους Αρκάδες βάζοντας μόλις ένα γκολ σε 47 τελικές προσπάθειες (!!!) σε Τρίπολη και Φάληρο. Αδιανόητο. Ειδικά αν φέρει κάποιος στη μνήμη του τις χαμένες ευκαιρίες για τους μετέπειτα νταμπλούχους. Λες και η μπάλα δεν ήθελε να συναντηθεί με τα δίχτυα. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Στο πρώτο παιχνίδι (27/10) ο Ολυμπιακός δεν έχασε μόνο τους βαθμούς. Εχασε για ολόκληρη τη σεζόν και τον Γιουσούφ Γιαζίτσι. Στο ντεμπούτο ο Τούρκος πρόλαβε και αγωνίστηκε μόλις είκοσι λεπτά πριν αποχωρήσει με ρήξη χιαστού!

Υποψιασμένοι

Αν τα θυμάται όλα αυτά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Είναι δεδομένο. Δεν είναι μόνος όμως σε αυτό. Σχεδόν ολόκληρη η εντεκάδα που ετοιμάζει για το μεθαυριανό παιχνίδι εκεί ήταν και στα δύο παιχνίδια. Γνωρίζει άρα την ιστορία με λεπτομέρειες. Και αυτό είναι καλό νέο. Το καλύτερο σε μια εποχή όπου η ομοιογένεια σε όλες τις μορφές της προφανώς αποτελεί προνόμιο. Στο ποδόσφαιρο του Αυγούστου όπου ο αγωνιστικός ρυθμός αγνοείται. Και ο Ολυμπιακός ειδικά φέτος στην Ελλάδα – για πρώτη φορά – δεν έχει δώσει ούτε φιλικό παιχνίδι.

Το πλάνο

Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για να πάρουν φανέλα βασικού; Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Εσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ροντινέι και Ελ Κααμπί οι δέκα, με τον Σταύρο Πνευμονίδη που πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα με την ομάδα U-19 να συμπληρώνει τη σύνθεση. Θυμίζουμε ότι ο Καμπέλα με τον Στρεφέτσα είναι τιμωρημένοι και πως ο Ζέλσον Μαρτίνς με τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ, αν και καταβάλλουν σπουδαία προσπάθεια, είναι τραυματίες με τις πιθανότητες εις βάρος τους αναφορικά με το ματς του Σαββάτου.

Και η ατάκα

Θα δώσει δύο παιχνίδια ο νταμπλούχος πριν από τη διακοπή του Σεπτέμβρη. Το μεθαυριανό και εκείνο με τον Βόλο εκτός έδρας το επόμενο Σάββατο (30/8). Εχει μεγάλη σημασία να καταφέρει να «κλειδώσει» αυτό το εξάποντο πριν στην εξίσωση προστεθούν και τα ματς του Champions League. Και αυτό είναι κάτι που ο ίδιος ο Μέντι το συζήτησε με τους ποδοσφαιριστές του. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να φανούμε έτοιμοι για την επιστροφή μας στο πρωτάθλημα κάνοντας την αρχή στο ματς του Σαββάτου με τον Αστέρα. Θα είναι δύσκολο και αυτό το παιχνίδι και της επόμενης εβδομάδας στον Βόλο» ήταν το χθεσινό του μήνυμα στα αποδυτήρια. Λιτό και κατανοητό.

Για Μάντσα

Και στα μεταγραφικά, που φυσικά όσο πλησιάζει το φινάλε του Αυγούστου φουντώνουν; Εκεί φαίνεται ότι οι Ερυθρόλευκοι κάθε μέρα είναι και πιο κοντά στις 2+1 κινήσεις που αναμένεται να ολοκληρώσουν το φετινό αγωνιστικό παζλ. Στην Αργεντινή και στη Βραζιλία μια σειρά από διαδοχικά ρεπορτάζ εμφανίζουν τον Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ και τον Γκουστάβο Μάντσα της Φορταλέζα προ των πυλών. Για τον δεύτερο μάλιστα, τον 22χρονο στόπερ, οι Βραζιλιάνοι επί της ουσίας μιλούν για συμφωνία που αναμένουν να ανακοινωθεί άμεσα. «Ο Ολυμπιακός επανήλθε με νέα πρόταση και η Φορταλέζα που διαθέτει το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή είναι πλέον θετική» έγραψε η Globo στην ιστοσελίδα της.

Αντίνο και Αθόν

Την ίδια ώρα στην Αργεντινή ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αποκάλυψε ότι η νέα βελτιωμένη πρόταση του Ολυμπιακού στη Γοδόι Κρουζ για τον Αντίνο είναι 6 εκατ. ευρώ «νετ» συν 2,5 εκατ. ευρώ σε μορφή bonus. Αν αναλογιστούμε ότι τα χρήματα που η Γοδόι εμφανίζεται να ζητεί είναι στα 8,5-9 εκατ. ευρώ, τότε μάλλον εύκολα καταλαβαίνουμε πως και αυτή η περίπτωση δεν είναι μακριά. Και για την επίθεση; Για τον σέντερ φορ που θα πλαισιώσει στο rotation του «9» τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ; Από χθες «ΤΑ ΝΕΑ» αναφέρουν όσα ακούγονται στην Ιταλία για τον Ιβάν Αθόν της Κόμο. Τον 22χρονο ισπανό στράικερ που σύμφωνα με τους γείτονες είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός και η πρώην ομάδα τού Γκαμπριέλ Στρεφέτσα είναι ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στην ΑΕΛ

Εξελίξεις πάντως υπάρχουν και σε μια περίπτωση «αποχώρησης». Σε αυτή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου που φάνηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας ότι δεν θα κρατήσει τη θέση του στην τρόικα των πορτιέρο. Ο 31χρονος τερματοφύλακας είναι στο στόχαστρο της ΑΕΛ και όπως όλα δείχνουν είναι πιθανό σε φόντο βυσσινί να βρει την επόμενη Super League στέγη του. Τρίτος τερματοφύλακας στον Ολυμπιακό, πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη θα είναι ο 21χρονος Νικόλας Μπότης: ο ίδιος που αναμένεται βασικός στα ματς της ομάδας Β’ στο πρωτάθλημα της Super League 2.