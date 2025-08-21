Με το άνοιγμα της Βουλής, ο ΣΥΡΙΖΑ – που έχει αιτηθεί να συγκληθεί εκ νέου η Διάσκεψη των Προέδρων, ώστε να συνεχιστεί η μη περατωθείσα συζήτηση και η ψηφοφορία για σύσταση Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – θα επιμείνει να ζητάει πειστικές εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το σκάνδαλο, λέει ο Διονύσης Καλαματιανός (γιατί εκείνη οφείλει να τις δώσει κι αυτοί να τις απαιτούν). Ευτυχώς, η επιμονή είναι ένα τέλειο υποκατάστατο για το ταλέντο, όχι μόνο στην υποκριτική, αλλά και στην πολιτική.

Στήριξη

Ο Κώστας Πελετίδης ήταν στο πλευρό του γ.γ. του ΚΚΕ στη χθεσινή του επίσκεψη στα καμένα της Πάτρας κι άκουσε λόγια στήριξης – όπως, ας πούμε, ότι «πολλή λάσπη, πολλή προβοκάτσια έπεσε, η οποία βέβαια ήδη γύρισε μπούμερανγκ σε όλους αυτούς τους ενορχηστρωτές». Αναμενόμενο να ταχθεί στο πλευρό του, αλλά το κόμμα στις τελευταίες εθνικές εκλογές πήρε 8,97% στον Δήμο Πατρέων, ενώ στου 2019 6,69%. Ενας κομμουνιστής δήμαρχος, ακόμη κι αν μετρά τρεις θητείες, δεν φέρνει την εκλογική άνοιξη στον Περισσό.

Επίκεντρο

Ο γενικός διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής, αναφερόμενος στο πακέτο της ΔΕΘ, δήλωσε ότι η μεσαία τάξη θα είναι στο επίκεντρο, καθώς πρέπει να λάβει ένα μέρος από τα πλεονάσματα που δημιούργησε. Πρώτα, διαφημιζόταν ο δημοσιονομικός χώρος. Τώρα, οι νεοδημοκράτες μιλάνε και για τους ωφελούμενους. Θα αρχίσουν να αυξάνονται τα γαλάζια στελέχη που θα ενημερώνουν το φιλοθέαμον κοινό για τους «δικαιούχους» των μέτρων που θα ανακοινωθούν. Λογικό, είναι τα εκλογικά target groups της ΝΔ.

Στρατεύματα

Ο Παύλος Μαρινάκης βγήκε χθες στην τιβί να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Βγήκε όμως και για να πει ότι βλέπει «μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων και πολιτικών δυνάμεων και κομμάτων εκ δεξιών ημών αλλά και εξ αριστερών» να αμφισβητήσουν τη στάση της Ελλάδας υπέρ της Ουκρανίας και κατά του αναθεωρητισμού. Σε ελεύθερη απόδοση από τη γλώσσα της πολιτικής ορθότητας; Η κυβέρνηση καδράρει Βελόπουλο και ΣΥΡΙΖΑ σαν απολογητές του Πούτιν.