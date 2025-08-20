Σε αντίστροφη μέτρηση ο Ολυμπιακός για το ξεκίνημα της Super League. Και από χθες στον Ρέντη το γκρουπ έπιασε δουλειά για την πρώτη αποστολή της σεζόν: την κεκλεισμένων των θυρών αφετηρία του Σαββάτου στο Καραϊσκάκης με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης που μοιάζει με μικρό… ναρκοπέδιο. Διότι δεν είναι μοναχά οι άδειες κερκίδες που αυτομάτως ανεβάζουν τον συντελεστή δυσκολίας. Είναι και ότι μια σειρά από πρωταγωνιστές της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα είναι εκεί. Αλλοι τιμωρημένοι (Ρεμί Καμπελά, Γκαμπριέλ Στρεφέτσα) και άλλοι εξαιρετικά αμφίβολοι καθότι τραυματίες (Ζέλσον Μαρτίνς, Ρομάν Γιάρεμτσουκ). Ολοι τους πολύτιμα κομμάτια του παζλ της επίθεσης. Στα λημέρια που βεβαίως εδώ και μία διετία έχουν όνομα και επώνυμο: Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο mister 60 γκολ και 10 ασίστ σε 94 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη.

Μεταξύ μας; Αυτή η τελευταία «λεπτομέρεια» των συμμετοχών του μαροκινού σέντερ φορ είναι και η αιτία για τις λέξεις που ακολουθούν. Διότι ο 32χρονος που έχει ήδη κερδίσει τη θέση του στο βιβλίο των ηρώων του Ολυμπιακού – και μόνο το γκολ του τελικού με τη Φιορεντίνα για την κατάκτηση του Conference League έφτανε άλλωστε – έχει βάλει υποψηφιότητα για μία ακόμη «κορυφή». Να φτάσει πιο γρήγορα από κάθε άλλον στην ιστορία του club τις 100 συμμετοχές. Κάτι που θα είχε ήδη κάνει αν τον Γενάρη του 2024 δεν έχανε εκείνα τα έξι ματς πρωταθλήματος αλλά και τους δύο προημιτελικούς κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό ελέω του Κόπα Αφρικα. Σε αυτά τα δύο χρόνια ο Ολυμπιακός έχει δώσει συνολικά 107 επίσημες αναμετρήσεις. Ο Ελ Κααμπί ως τραυματίας έχασε τέσσερις – τον περασμένο Μάρτη, ανάμεσά τους τα ματς με την Μπόντο Γκλιμτ. Και ήταν μόλις ένα παιχνίδι – με τον Παναθηναϊκό στα play offs στα τέλη Μάρτη – όπου έμεινε στον πάγκο! Ασταμάτητος.

Προηγείται ο Αργεντινός

Οχι όμως και ο μοναδικός. Διότι την ίδια «κορυφή» για τις 100 συμμετοχές σε χρόνο – ρεκόρ διεκδικεί και ένας συμπαίκτης του που με τη σειρά του έχει καταθέσει διαπιστευτήρια. Ο Σαντιάγκο Εσε. Ο αργεντινός χαφ μάλιστα είναι στο +1 από τον Ελ Κααμπί, καθώς μετρά 95 παρουσίες, έχοντας καταφθάσει αργότερα από εκείνον στην Ελλάδα. Ο box to box άσος είχε χάσει τα ματς με την Γκενκ στο ξεκίνημα της χρονιάς καθώς ακόμη αγωνιζόταν στην Ουρακάν. Δεν πτοήθηκε καθόλου, όπως επιβεβαιώνουν οι αριθμοί του, που για να γίνουν κατανοητοί ίσως αξίζει να σταθούν πλάι σε… άλλους. Ο εορτάζων χθες (έκλεισε τα 47) Φρανσουά Μοντέστο παίζοντας βασικό ρόλο στην τριετία 2010-13 σταμάτησε το ερυθρόλευκο κοντέρ του στα 100 ματς. Ο Αριέλ Ιμπαγάσα σε μια τετραετία (2010-14) έπαιξε 97 παιχνίδια και ο Αλμπέρτο Μποτία στη δική του τετραετία (2014-18) σε 106. Απαντες στην πρώτη γραμμή της «κλάσης» τους.

Ροντινέι, ο… γρήγορος

Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που έσπασε νωρίτερα από όλους το φράγμα των 100 ματς από τη σημερινή του ομάδα; Ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος μετρά ήδη 117 συμμετοχές σε δυόμισι σεζόν. Τα 100 ματς τα συμπλήρωσε στα τέλη Γενάρη (30/1/2025), στο 3-0 επί της Καραμπάγκ. Σε δύο σεζόν και κάτι, δηλαδή, μιας και το ντεμπούτο το έκανε 3/1/2023. Και ποιος από τους υπάρχοντες είναι πρώτος σε συμμετοχές; Ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος (130). Ο Εσε με τον Ελ Κααμπί λογικά θα τα καταφέρουν να γίνουν τριψήφιοι μέσα στον Σεπτέμβρη. Αν παίξουν (που θα παίξουν δηλαδή) αυτό το Σάββατο με τον Αστέρα και το επόμενο στον Βόλο (30/8), θα έχουν αντίστοιχα 97 και 96. Ο Σεπτέμβρης περιλαμβάνει για τον Ολυμπιακό τα ματς πρωταθλήματος με Πανσερραϊκό (13/9), Παναθηναϊκό (20/9) και Λεβαδειακό (27/9). Και δύο αγωνιστικές της league phase για το Champions League. Το ντέρμπι αναμένεται οριακό.

Οι πρώτοι της λίστας

Στη λίστα των ξένων και εξαιρώντας φυσικά τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (493 συμμ.) που είναι ο πρώτος των πρώτων, την κούρσα των συμμετοχών την οδηγεί ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (225 συμμ.). Ακολουθούν ο Μάντι Καμαρά (2010) και ο μεγάλος Τζιοβάνι (208 συμμ.). Ομάρ Ελαμπντελαουί (170 συμμ.), Νταβίδ Φουστέρ (169) και Νέρι Καστίγιο (163) συμπληρώνουν την πεντάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Νο 7 είναι ο Ματιέ Βαλμπουενά με 150 (έχει 151 ο Παπ Αμπού Σισέ), ο οποίος επέστρεψε στον Ρέντη για την ομάδα Β΄. Αραγε θα παίξει δύο ματς με την πρώτη ομάδα για να ανέβει στο Νο 6;